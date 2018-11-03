Sıla'ya destek vereyim derken alay konusu oldu!

Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia eden Sıla'ya destek olmak için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çağla Şıkel, Ahmet Kural yerine Arda Kural yazınca sosyal medyada alay konusu oldu.

03 Kasım 2018 22:00
Sıla'ya destek vereyim derken alay konusu oldu!
Ünlü şarkıcı Sıla, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia ederek 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla'nın başına gelen bu olayda birçok ünlü isim desteklerini esirgemedi. Oyuncu ve manken Çağla Şıkel'ın Sıla'ya destek vermek için yaptığı paylaşımda yaptığı hata ise alay konusu oldu.

İSİMLERİ KARIŞTIRINCA ALAY KONUSU OLDU

Çağla Şıkel, Sıla'nın yaşadığı şiddet olayında "Geçmiş olsun dünya güzeli" diyerek şarkıcıya destek oldu. Ancak Şıkel, yaptığı paylaşımda Ahmet Kural yerine oyuncu Arda Kural'ın adını yazınca sosyal medyada olay oldu.
Kaynak: Vatan

Diğer Haberler

Başakşehir'in 13 maçlık 'Kocaman' serisi! Medipol Başakşehir

Başakşehir'in 13 maçlık 'Kocaman' serisi!
Premier Lig'deki dev maçta kazanan yok: Arsenal 1-1 Liverpool Arsenal

Premier Lig'deki dev maçta kazanan yok: Arsenal 1-1 Liverpool
Beşiktaş deplasmanlarda kan kaybediyor: 5 maçta 12 puan Beşiktaş

Beşiktaş deplasmanlarda kan kaybediyor: 5 maçta 12 puan
Beşiktaş'ın en büyük kabusu: Başakşehir deplasmanı! Beşiktaş

Beşiktaş'ın en büyük kabusu: Başakşehir deplasmanı!
Başakşehir, Beşiktaş'ı hep aynı şekilde yıkıyor! İlk 30 dakika... Beşiktaş

Başakşehir, Beşiktaş'ı hep aynı şekilde yıkıyor! İlk 30 dakika...
Sıla'ya destek vereyim derken alay konusu oldu! Sosyal Medya Dedikoduları

Sıla'ya destek vereyim derken alay konusu oldu!
Fiorentina ile Roma, karşılıklı atıp yenişemedi Roma

Fiorentina ile Roma, karşılıklı atıp yenişemedi
Şenol Güneş'ten büyük tepki! Sert bir şekilde... Beşiktaş

Şenol Güneş'ten büyük tepki! Sert bir şekilde...
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yanıtı! Medipol Başakşehir

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yanıtı!
Daha fazla göster
1

Şimdi yandılar, cezalarla ilgili şok detay; En az 5'er maç...
2

MHK'dan Fırat Aydınus'a tam puan
3

Ahmet Çakar: "Hasan Şaş'ı futboldan men edin"
4

11'ler | Başakşehir - Beşiktaş
5

Zirveye Avcı ayarı! Beşiktaş, Başakşehir duvarını aşamadı
6

Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye büyük tepki!
7

Derbide kırmızı kartlar nasıl çıktı? İşte sırrı ve ilki...
8

Yassine Benzia'dan özür mesajı!
9

Hakan Çalhanoğlu, Milan ile yol ayrımında!

10

Antalyaspor'un zirve yürüyüşü! Kasımpaşa'yı da geçtiler
yukarı ok