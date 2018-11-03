Sıla'ya destek vereyim derken alay konusu oldu!

Ünlü şarkıcı Sıla, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia ederek 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla'nın başına gelen bu olayda birçok ünlü isim desteklerini esirgemedi. Oyuncu ve manken Çağla Şıkel'ın Sıla'ya destek vermek için yaptığı paylaşımda yaptığı hata ise alay konusu oldu.Çağla Şıkel, Sıla'nın yaşadığı şiddet olayında "Geçmiş olsun dünya güzeli" diyerek şarkıcıya destek oldu. Ancak Şıkel, yaptığı paylaşımda Ahmet Kural yerine oyuncu Arda Kural'ın adını yazınca sosyal medyada olay oldu.