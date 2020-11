Silas: "Westbrook'un, kendi oyununu oynamasını istiyorum"

Houston Rockets koçu Stephen Silas, Russell Westbrook'un "kendi oyununu oynamasını" istediğini söyledi.



ESPN'nin First Take programına konuk olan Silas, Westbrook'un oyununa nasıl bağlı kalmasını istediğinden bahsetti:



"Onun kendi oyununu oynamasını istiyorum; Çıkıp tüm o hırsını göstermesini istiyorum ve diğer şeyler üzerinde de uğraşacağız. NBA'de her gece o hırsı gösteren tek kişi o. Playoffların 1'inci maçı olsun, 40. maç olsun ya da 7'nci maç olsun. Ondan görmek istediğim de bu."



Silas, Rockets ile tanıtım basın toplantısında, ekibin gelecek sezon daha çok yönlü bir oyun tarzına sahip olması gerektiğini söylemişti.



"ESKİSİ KADAR BİRE BİR OYNAMAYACAĞIZ"



Yeni başantrenör, Houston'ın 2019-20 sezonunun ikinci yarısında oynadığı kısa kadro oyunundan uzaklaşmasını beklendiğini belirtmişti:



"Bugünün NBA'inde tek yönlü oynayamazsınız. Kısa kadro bunun bir parçası olabilir. Hücum tarafında, biraz daha az tahmin edilebilir olmak istiyoruz.



Savunma tarafında da aynı şey. Farklı savunma yöntemleri olan takımlara karşı oynamak zordur. Biz de o takımlardan olmak istiyoruz.



Hücumda yapacağım şey, işleri kolaylaştırmaya çalışmak. Birkaç küçük hamle yaparak, hücum tarafında bu adamların güçlü yönleriyle oynamasına izin vermek için biraz daha çok yönlü olmak. Çok fazla bire bir oynamamak.



Savunma tarafında, daha da iyileşmemiz gerekecek. Biraz daha yapı ve biraz daha disiplin gerektirecek.



Birden fazla oynama yönteminiz ve daha uzun veya daha kısa kadroyla olanağınız olursa, playofflara geldiğinizde alet kutunuzda birden fazla araç oluyor. Geçmişte gördüğümüz kadar çok bire bir olmayacak. Bu adamlar çok uğraşmak zorunda kalmışlardı."