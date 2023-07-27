Cleveland Cavaliers'ın eski koçu Paul Silas, LeBron James'in çaylak sezonundaki takım arkadaşlarının kendisini "kıskandıklarını" itiraf etti.



Eski Cavaliers koçu Silas, NBA tarihinde lige girişi en hikayeli oyuncu olan LeBron'un takım arkadaşlarını kazanmakta zorlandığını belirtti:



"Bir seferinde ona oyunla ilgili bir şey söylemiştim ve bunu hemen hafızasına kazımıştı. Basketbol zekası inanılmazdı. Ancak takım arkadaşlarına 'Basketbolun gelecekteki yıldızlarından birine yardım etme şansınız var' demiş olsam da, onu hiç benimsemediler. Eğer bu LeBron'u rahatsız ettiyse, asla belli etmemişti.



O yıl 35 maçı onun sayesinde kazanmıştık. O zamandan beri olağanüstü sezonlar geçirdi, ancak kendi takımındaki kıskançlığa rağmen ne kadar başarılı olduğunu düşünürsek, belki de en etkileyici sezonu o seneydi."



James'in çaylak sezonunda Cavs 35-47'lik bir derece yakalamıştı. Takım playoffları kaçırmış olsa da, önceki sezonu 17-65'lik bir dereceyle tamamlamış olduğu için büyük bir gelişme söz konusuydu.



LeBron ise, NBA'deki ilk yılında 20.9 sayı, 5.5 ribaund ve 5.9 asist ile sağlam ortalamalar yakalamıştı.



