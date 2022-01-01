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Silas: "Alperen'in bu kadar iyi olacağını bilmiyorduk!"

Houston Rockets başantrenörü Stephen Silas, temsilcimiz Alperen Şengün'e övgüler yağdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets başantrenörü Stephen Silas, temsilcimiz Alperen Şengün'e övgüler yağdırdı.

2021 NBA Draftı'nda Oklahoma City Thunder tarafından seçildikten sonra takas yoluyla Rockets'ın yolunu tutmuş olan Alperen'in, bu sezonun Yükselen Yıldızlar Maçı'nın da bir parçası olacağı duyurulmuştu.

Silas, 19 yaşındaki temsilcimiz için şu açıklamaları yaptı:

"Nasıl bir oyuncu aldığımızdan haberimiz yoktu. İyi olduğu söyleniyordu ama bu sezon en iyi 12 çaylaktan biri olacağını bilmiyorduk."

Şu ana kadar maç başına yaklaşık 18 dakikada 8.6 sayı, 4.5 ribaund, 2.4 asist ortalamalarına sahip olan Alperen, yakın zamanda Houston'ın ve NBA tarihinin en iyi pivotlarından Hakeem Olajuwon'la da antrenman yapmıştı.


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