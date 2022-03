Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede birinci olan milli sporcu Şilan Ayyıldız, Türkiye'yi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

İstanbul'da yarın yapılacak 27. Büyükler Balkan Salon Şampiyonası'nda da mücadele edecek 22 yaşındaki milli atlet, açıklamalarda bulundu.



Atletizme lisede beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını belirten Şilan Ayyıldız, "İlk başta istemedim. Derslerime düşkün bir öğrenci olduğum için çok telaşlıydım. O yüzden sıcak bakmadım. Sonra ilçe ve il yarışlarına katıldım. Başlarda derece elde edemedim çünkü antrenmansızdım. Beden eğitimi öğretmenim beni bir kulübün antrenörüyle tanıştırdı. Onunla bir süre devam ettikten sonra Beşiktaş Kulübüne girdim. Orada kendimi geliştirdim ve başarılara imza attım." diye konuştu.



Milli atlet, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirecek olmasının kendileri için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Şampiyonanın ülkemizde yapılacak olması bizi mutlu etti. Umarım 2023'te tüm rakiplerimizi burada güzel bir şekilde ağırlayacağız. Sporcular olarak hedefimiz ilk üçe girerek ülkemize madalya kazandırmak. Daha önce 2012 yılında burada yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Aslı Çakır Alptekin 1500 metrede bronz madalya kazanmıştı. Benim de hedefim ülkemize madalya kazandırmak. Daha çok taktik koşu yapmayı seviyorum. Önüme birkaç sporcu alıp, sonradan hızlanarak yarışı almayı seviyorum."



Hedef 2024 Paris Olimpiyat Oyunları



Şilan Ayyıldız, bu sene birkaç uluslararası organizasyonda mücadele etmeyi planladığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bu sene Çin'de Dünya Üniversiteler Atletizm Şampiyonası yapılacak. Önce oraya katılıp hem ülkemi hem de okuduğum Koç Üniversitesini temsil etmek istiyorum. Sonra ülkemizde İslami Dayanışma Oyunları yapılacak, oraya da katılmak istiyorum. Her sporcunun hayali 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer almak. Benim de hedeflerim arasında. Çalışmalarımız devam ediyor ve bunun için iddialıyım." değerlendirmesinde bulundu.



Sporun, hayatında çok şeyi değiştirdiğini aktaran milli atlet, "Spor öncellikle bana sağlıklı bir çevre, sağlıklı arkadaşlıklar kazandırdı. Onun dışında bana disiplinli yaşamayı öğretti. Her şeyimi planlı yapıyorum. Önce dersler, sonra antrenmanlar. Bu şekilde devam ediyorum." şeklinde görüş belirtti.



Koç Üniversitesinde eğitim hayatına devam eden Şilan Ayyıldız, "Okul konusunda ailem çok sıkı. 2018 yılında spor hayatıma ara vermek durumunda kaldım, 2019 yılında hiç koşmadım. 2020 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın vakıf üniversiteleriyle yapmış olduğu mutabakatla Koç Üniversitesine yüzde 100 bursla yerleştim. Bu sayede spor hayatıma geri döndüm. Şu an kafam daha rahat. Çok güzel ve kaliteli bir okulda okuyorum. Ailem de artık baskı yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu.