Şilan Ayyıldız, Finlandiya'da zirvede

Milli atlet Şilan Ayyıldız, Finlandiya'daki Motonet Grand Prix'te birinci oldu.

Haber; AA
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Şilan Ayyıldız, Finlandiya'da zirvede
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08 Haziran 2022 21:35
Finlandiya'da düzenlenen Motonet Grand Prix yarışlarında milli atlet Şilan Ayyıldız, birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklama göre, Espoo kentindeki organizasyonda, milli atlet Şilan Ayyıldız, 14 atletin koştuğu 1500 metre A finalinde 4:12.69'luk derecesiyle birinci olmayı başardı.

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