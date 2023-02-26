Şilan Ayyıldız'dan rekor ve gümüş madalya

Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de düzenlenen salon şampiyonasında Türkiye rekoru kırarak, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Fedederasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Fayetteville şehrinde gerçekleştirilen SEC Salon Atletizm Şampiyonası mil koşusunda (orta mesafe koşusu), Şilan Ayyıldız yarıştı.
Ayyıldız, organizasyonda 4:32.14'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırarken, gümüş madalyanın da sahibi oldu.
Yarışı Amerikalı atlet Lauren Gregory 4:31.96 derecesiyle birinci tamamladı.
Türkiye Atletizm Fedederasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Fayetteville şehrinde gerçekleştirilen SEC Salon Atletizm Şampiyonası mil koşusunda (orta mesafe koşusu), Şilan Ayyıldız yarıştı.
Ayyıldız, organizasyonda 4:32.14'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırarken, gümüş madalyanın da sahibi oldu.
Yarışı Amerikalı atlet Lauren Gregory 4:31.96 derecesiyle birinci tamamladı.
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