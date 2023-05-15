Şilan Ayyıldız'dan ABD'de büyük başarı!

Milli atlet Şilan Ayyıldız, NCAA SEC Güneydoğu Şampiyonası'nda birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şilan Ayyıldız'dan ABD'de büyük başarı!
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15 Mayıs 2023 12:11
Milli atlet Şilan Ayyıldız, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) SEC Güneydoğu Şampiyonası'nda birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Şilan Ayyıldız'ın organizasyonda South Carolina formasıyla yarıştığı belirtildi.

Milli sporcunun 1500 metre yarışında 4.17.67'lik derecesiyle birinci olduğu aktarıldı.

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