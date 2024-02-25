Şilan Ayyıldız, ABD'de birinci oldu!

Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki Washington Üniversitesi'nin düzenlediği yarışmada kadınlar 3000 metrede birinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Şilan, Seattle kentindeki Ken Shannon Last Chance Invite salon etkinliğine katıldı.
Şilan Ayyıldız, kadınlar 3000 metrede 8.54.19'la kariyerinin en iyi derecesini yaparak bitişe ilk sırada geldi.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Şilan, Seattle kentindeki Ken Shannon Last Chance Invite salon etkinliğine katıldı.
Şilan Ayyıldız, kadınlar 3000 metrede 8.54.19'la kariyerinin en iyi derecesini yaparak bitişe ilk sırada geldi.
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