Silahlar bu kez 'kadına şiddet'in son bulması için ateşlendi

Türkiye'de kadına şiddetin son bulması için ilk kez düzenlenen "Lady Atıcılık Turnuvası"nda hakem olarak görev yapan Canan Türkoğlu, "Devletler kadına şiddet olayını çözmek ve ateşli silahlarla ilgili sorunları ortadan kaldırmayı istiyorsa eğitimi devreye sokmalıdır." dedi.Ankara Pratik Atıcılık Kulübünce, Türkiye'de farkındalık oluşturulması amacıyla ilk kez "Kadına Şiddet Son Bulsun" temalı "Lady Atıcılık Turnuvası" düzenlendi.10 metre havalı tabanca, 25 metre ateşli tabanca ve son 4 yıldır da 9 milimetre silahlarla parkur atıcılığı sporunu yapan milli atıcı Canan Türkoğlu, farkındalık oluşturulması amacıyla Ankara Pratik Atıcılık Kulübünce (APAK) düzenlenen "Kadına Şiddet Son Bulsun" temalı "Lady Atıcılık Turnuvası"nda da hakem olarak görev aldı.Mersin'de 2019'da düzenlenen Erdemli Atış Poligonu'ndaki 10 metre tabanca atışları büyük kadınlarda 237.1 puanla Türkiye rekorunu da elinde bulunduran 35 yaşındaki sporcu Canan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yaşında atıcılık sporuna başladığını söyledi.Herkesin atıcılığı sadece bir spor olarak görmesi gerektiğini ifade eden Canan, "Sportif anlamda atıcılık yaptığım için çok keyif alıyorum. Bu branşta ulusal ve uluslararası başarılarım oldu. Bu sporla kazandığım konsantrasyon hayatımın her alanına yansıyor. Silah mekanik bir araçtır, bu aracı erkekler nasıl kullanabiliyorsa kadınlar da kullanabilir." diye konuştu.Canan, insanların silahlandığı için değil eğitim almadığı için bazı problemlerin ortaya çıktığını vurgulayarak, "Devletler kadına şiddet olayını çözmek ve ateşli silahlarla ilgili sorunları ortadan kaldırmayı istiyorsa eğitimi devreye sokmalıdır. Bir kalem bile cinayet aracı olabilir. Oradaki durum insanın eğitimiyle ve öfke kontrolünü ne kadar yapabildiğiyle alakalıdır." dedi.Türkiye'de ilk kez düzenlenen böylesi bir turnuvada hakem olarak görev almaktan gurur duyduğunu belirten Canan, farkındalık oluşturması amacıyla bu tür turnuvaların daha çok düzenlenmesi gerektiğine işaret etti.APAK Başkanı Murat Ali Çetin de böyle bir turnuvanın Türkiye'de ilk defa yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:"Silah konusunda farkındalığı olan insanlarla bu turnuvayı düzenledik. Türkiye'de sadece kadınlarda oluşan Lady Turnuvası uluslararası anlamda ilk defa icra edildi. Daha önemlisi ilk defa bir kadın SO "Safety Officer" (saha hakemi) maç yönetti. Teklifimizi kabul eden milli atıcı Canan Türkoğlu'na teşekkür ediyorum."