Sıla Medine Kavurat son yolculuğa uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli sporcu Sıla Medine Kavurat, Kocaeli'de defnedildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sıla Medine Kavurat son yolculuğa uğurlandı
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31 Mart 2024 17:56
Çankırı'da trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden milli tekvandocu 17 yaşındaki Sıla Medine Kavurat'ın cenazesi, Kocaeli'de defnedildi. Derince Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine, Kavurat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekil Recep Temtek, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.

Kavurat'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Çınarlı Mezarlığı 17 Ağustos Şehitliği'nde toprağa verildi.

Sıla Medine Kavurat, 23 Mart'ta okul sporları müsabakaları için Çorum'a giderken babası Kocaeli Bölge Antrenörü Şevki Kavurat ile trafik kazası geçirmiş, önce Çakırı Devlet Hastanesine kaldırılmış, ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımlamıştı.

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