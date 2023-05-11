Sıkı savunma, Galatasaray'a zirveyi getirdi

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'i 1-0'la deviren Galatasaray, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e yükselterek şampiyonluğa odaklandı. Sarı-Krımızılı ekip, adım adım şampiyonluk yürüyüşünü sürdürürken, bir yandan da kutlamalar için hesaplarını yapmaya başladı.Sarı-Kırmızılılar, son olarak 23. şampiyonluk yolunda Başakşehir'i devirerek, kritik bir virajı da başarıyla döndü. Okan Buruk'un ekibi sırasıyla İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar bu 3 lig maçından galibiyetle ayrılırsa, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın mutlu sona ulaşacak. Galatasaray, 3 karşılaşmayı da kazanması durumunda 37. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkacak.Sarı-Kırmızılı ekipte savunma hattının performansı şampiyonluk yürüyüşünde kritik rol oynadı. Özellikle Nelsson ile Abdülkerim Bardakçı ikilisi ile başlanan karşılaşmalarda rakiplerine geçit vermeyen Sarı-Kırmızılı ekip, Süper Lig'de en az gol yiyen ekip olarak ön plana çıktı. Sarı-Kırmızılılar, ligde oynadığı 31 maçta 26 gol yedi. Okan Buruk'un öğrencileri, 14 mücadelede de kalesini gole kapatmayı başardı. Süper Lig'de bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada kalesinde yalnızca 26 gol gören Sarı-Kırmızılı ekip, bu alanda zirvede yer aldı.Galatasaray'ı söz konusu istatistikte kalesinde gördüğü 30 golle ikinci sırayı Fenerbahçe ile paylaşan Beşiktaş yer aldı. Ligin en az gol yiyen 3. takımı ise 33 golle Medipol Başakşehir oldu. Şampiyonluk yarışı veren ekiplerden Fenerbahçe ise 38 kez kalesinde gole engel olamayarak bu alanda 6. sırada yer aldı.Öte yandan Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987- 1988'den beri; son 5 haftalara 5 puanlık fark bir yana, puan puana ya da birkaç puan farkla lider girdiği 10 sezonun tamamında şampiyonluk kupasını kaldıran taraf oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, söz konusu istatistiği bozmaması halinde 11. defa, son bölüme önde girdiği yarışta ipi göğüsleyen taraf olmaya hazırlanıyor. (Karar)