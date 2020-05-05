Şike yapan Mısırlı genç tenisçiye ömür boyu men cezası

Mısırlı Youssef Hossam, şike ve yolsuzluk gerekçeleriyle ömür boyu men cezası aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Şike yapan Mısırlı genç tenisçiye ömür boyu men cezası
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05 Mayıs 2020 14:32
Mısırlı 21 yaşıdaki profesyonel tenisçi Youssef Hossam, şike ve yolsuzluk gerekçeleriyle ömür boyu men cezası aldı.

Teniste Dürüstlük Biriminden (TIU) yapılan açıklamada, Youssef Hossam'a, 2015-2019 yılları arasında 21 kez kuralları ihlal ettiği için ömür boyu men cezası verildiği duyuruldu.

Mısırlı tenisçinin, 8 karşılaşmada şike yapma, 6 karşılaşmada bahis oynama, 2 karşılaşmada rakibinin tam performans göstermemesini sağlama, 3 kez yolsuzluk yapma ve TIU'nun açtığı 2 davada da iş birliğinden kaçınma olmak üzere 21 ihlalde bulunduğu belirtildi.

Hossam, geçen yıl mayıs ayında şike davasından dolayı geçici uzaklaştırma almıştı.

Dünya erkekler sıralamasında 800. sırada yer alan sporcu, 2017 aralık ayında 291. sıraya kadar yükselmişti.

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