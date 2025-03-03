Sikan: "Deplasmanda olmuyor"

Trabzonspor forması giyen Danylo Sikan, Konyaspor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Sikan: 'Deplasmanda olmuyor'
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03 Mart 2025 18:45
Trabzonspor forması giyen Danylo Sikan, Konyaspor karşılaşması sonrası konuştu.

Sikan, deplasmanlardaki kötü serilerine dikkat çekti.

Danylo Sikan'ın sözleri şu şekilde:

"Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Deplasmanlarda kendimiz gibi olamıyoruz, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor. Daha iyi olmak istiyoruz. Daha iyi olmaya çalışıyoruz. Bir sonraki maçta elimizden gelenin daha iyisini yapacağız."

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