Sihirbaz geri döndü!

Nwakaeme, Kayseri maçında ikinci yarıda oyuna dahil olup, etkileyici performansıyla maça yön verdi ve harika bir asistle beraberlik golüne katkıda bulundu.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sihirbaz geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2024 11:44
Fırtına'nın simge isimlerinden olan Anthony NwakaemeKayserispor maçına damgasını vurdu. 

Geçmiş dönemlerdeki performansından izler taşıyan deneyimli futbolcu, oyuna ikinci yarının başında Bardhi'nin yerine girdi. Nijeryalı yıldız, gösterdiği performansla adeta oyunun çehresini değiştirdi. Sol kanatta başarılı bir görüntü çizen Nwakaeme, özellikle beraberliği getiren ikinci golde Denswil'e müthiş bir asist yaptı.

KAYSERİSPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ 
"MAÇA KÖTÜ BAŞLADIK"
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery