Sihirbaz geri döndü!

Fırtına'nın simge isimlerinden olan

,

maçına damgasını vurdu.



Geçmiş dönemlerdeki performansından izler taşıyan deneyimli futbolcu, oyuna ikinci yarının başında Bardhi 'nin yerine girdi. Nijeryalı yıldız, gösterdiği performansla adeta oyunun çehresini değiştirdi. Sol kanatta başarılı bir görüntü çizen Nwakaeme, özellikle beraberliği getiren ikinci golde Denswil'e müthiş bir asist yaptı.



KAYSERİSPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ







"MAÇA KÖTÜ BAŞLADIK"





Anthony NwakaemeKayserispor