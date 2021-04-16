Sigurdsson ile Kane'in kapışmasında galip çıkmadı

Premier Lig'in 32. haftasında Everton ile Tottenham Goodison Park'ta 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sigurdsson ile Kane'in kapışmasında galip çıkmadı
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16 Nisan 2021 23:56
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
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Maçın 27. dakikasında Tottenham Harry Kane'in golüyle öne geçti. 31. dakikaya gelindiğinde ise Everton penaltı kazandı ve Sigurdsson'un golüyle ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının 62. dakikasında Sigurtsson yeniden ağları havalandırarak bu kez takımını öne geçirdi. 68. dakikaya gelindiğinde bu kez Harry Kane skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Tottenham'ın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken puanı da 50'ye yükseldi. Everton'un ise galibiyet hasret 5 maça çıkarken puanı da 49 oldu.



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