Sigurdsson ile Kane'in kapışmasında galip çıkmadı

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton, sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi.



Goodison Park'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

.

Maçın 27. dakikasında Tottenham Harry Kane'in golüyle öne geçti. 31. dakikaya gelindiğinde ise Everton penaltı kazandı ve Sigurdsson'un golüyle ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarının 62. dakikasında Sigurtsson yeniden ağları havalandırarak bu kez takımını öne geçirdi. 68. dakikaya gelindiğinde bu kez Harry Kane skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele eşitlikle tamamlandı.



Bu sonucun ardından Tottenham'ın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken puanı da 50'ye yükseldi. Everton'un ise galibiyet hasret 5 maça çıkarken puanı da 49 oldu.



