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Kolbeinn Sigthorsson, Amerika yolcusu
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Sigthorsson, Amerika yolcusu

Galatasaray'da bir maça bile çıkmayan İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson, MLS'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sigthorsson, Amerika yolcusu
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25 Ocak 2019 15:57
2016 yılında Galatasaray'ın 700 bin euroya kiraladığı ancak sakatlığı nedeniyle hiç maça çıkamayan İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson, Nantes'tan ayrılmak için gün sayıyor.

Fransız basınının haberine göre Nantes'ta en çok maaş kazanan futbolculardan biri olan Kolbeinn Sigthorsson, bir yıllığına MLS ekibi Vancouver Whitecaps'e kiralanacak.

2 YILDA 23 DAKİKA OYNADI

Uzun süreli sakatlığını atlatan ancak Nantes'ta forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, son 2 yılda sadece 23 dakika oynayabildi.

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