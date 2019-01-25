Sigthorsson, Amerika yolcusu

2016 yılında Galatasaray'ın 700 bin euroya kiraladığı ancak sakatlığı nedeniyle hiç maça çıkamayan İzlandalı forvet, Nantes'tan ayrılmak için gün sayıyor.Fransız basınının haberine göre Nantes'ta en çok maaş kazanan futbolculardan biri olan Kolbeinn Sigthorsson, bir yıllığına MLS ekibi Vancouver Whitecaps'e kiralanacak.Uzun süreli sakatlığını atlatan ancak Nantes'ta forma şansı bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, son 2 yılda sadece 23 dakika oynayabildi.