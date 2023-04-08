Sigorta Shop, İlbank deplasmanında galip

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Sigorta Shop, İlbank'ı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sigorta Shop, İlbank deplasmanında galip
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08 Nisan 2023 16:43
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Sigorta Shop, İlbank'ı 3-1 mağlup etti.
 Salon: TVF Başkent

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Erkan Yıldırım

İlbank: Çiçek Suna Erel, Tuğçe Öçal, Melda Güler, Sude Pehlivan, Aysun Aygör, Ecesu Soner (Sinem Bayazıt, Azra Sena Uğraş, Ayşin Yarayan, Aybüke Özdemir)

Sigorta Shop: Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Hande Naz Şimşek, Payne, Tuğçe Ceyhan (Merve İzbilir, Ceylan Arısan, Elif Olca Mızrakcı, Ezgi Akyaldız, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)

Setler: 25-21, 18-25, 15-25, 18-25

Süre: 96 dakika (25, 23, 24, 24 )

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