Sigorta Shop, Çukurova'ya set vermedi

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nda Sigorta Shop, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-0 yendi.
Hakemler: Erkan Sarı, Hatice Özmen Yıldız
Sigorta Shop: Van de Vyver, Ezgi Akyaldız, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Ayça İsmailçebioğlu, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Kharchenko)
Setler: 25-20, 25-17, 25-21
Süre: 83 dakika (30, 24, 29)
Sigorta Shop: Van de Vyver, Ezgi Akyaldız, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Ayça İsmailçebioğlu, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Uygur (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Kharchenko)
Setler: 25-20, 25-17, 25-21
Süre: 83 dakika (30, 24, 29)
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ