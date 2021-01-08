Signal nedir? Signal ücretsiz indir, Signal Whatsapp alternatifi

Signal nedir? Signal uygulaması mesajlaşma yapılan uygulama ve son günlerde Whatsapp alternatifi, Signal Whatsapp'tan farkı nedir diyerek aramalar yapılıyor. Vatandaşlar Whatsapp'tan sonra kullanabileceği uygulamaları bilmek istiyor ve Signal de bunlardan birisi olarak belirlendi. Signal ücretsiz mi? Signal Whatsapp'tan farkı, Whatsapp alternatifi Signal bilgileri haberimizde bulunuyor.

08 Ocak 2021 11:25
Signal nedir? Signal ücretsiz indir, Signal Whatsapp alternatifi
Anlık mesajlaşma ile birlikte fotoğraf, video, dosya gönderimi sağlayan uygulama Signal nedir? Signal özellikleri nedir? Signal uygulamasında mesaj gönderebilir, videolarınıız gönderebilir ve bunları da uçtan uca şifreleme sistemiyle gizlilik ve özel mesajlaşma yapabilecek şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Signal uygulaması indir detayları ile ilgili bilgileri haberimizde okuyabilirsiniz.
Mesajlaşma uygulaması Signal büyük ilgi çekti ve Whatsapp alternarifi olabilir mi? Whatsapp Siggnal farkı, Signal akıll telefon uygulaması ücretsiz mi? Signal nedir, Signal nasıl kullanılır bilgileri detayları bulunuyor.

SIGNAL UYGULAMASI NEDİR, SIGNAL NE İŞE YARAR?

Yüksek netliğe sahip iletiler gönderin ve alın, sesli ve görüntülü aramalarda yer alın, bağlı kalmanıza yardımcı olacak genişleyen yeni özellikleri keşfedin. Signal'in gelişmiş gizlilik koruma teknolojisi her zaman açıktır, böylelikle önem verdiğiniz anıları sizin için önemli olan insanlarla paylaşmaya odaklanabilirsiniz.



SIGNAL UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

• İstediğinizi söyleyin – Teknoloji harikası uçtan uca şifreleme (açık kaynaklı Signal Protocol™) sohbetlerinizi güvenli tutar. Gizlilik isteğe bağlı bir kip değil, Signal'in çalışma şeklidir. Her ileti, her arama, her zaman.

• Hızlanın – Yavaş bir bağlantıda bile mesajlar hızlı ve güvenli bir şekilde gönderilir. Signal olabildiğince sıkıntılı ortamlarda çalışmak için optimize edildi.

• Özgür hissedin – Signal tamamen bağımsız 501c3 kar amacı gütmeyen kuruluştur. Yazılımın geliştirilmesi sizin gibi kullanıcılar tarafından desteklenmektedir. Reklam yok. Takip yok. Şaka yok.

• Kendiniz olun – Arkadaşlarınızla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için mevcut telefon numaranızı ve rehberinizi kullanabilirsiniz.

• Konuşun – İster şehrin öbür ucunda ister okyanus ötesinde olsun, Signal'in gelişmiş ses ve görüntü kalitesi arkadaşlarınızı ve ailenizi size daha yakın hissettirecektir.



• Gölgelerde fısıldayın – Işığı görmeye dayanamıyorsanız karanlık temaya geçiş yapın.

• Tanıdık gelsin – Her kişiye farklı uyarı seçin, veya sesleri tamamen kapatın. Simon ve Garfunkel'in 1964 yılında hakkında popüler bir şarkı yazdığı sessizliğin sesini, istediğiniz zaman bildirim sesi ayarını "Hiçbiri" seçerek deneyimleyebilirsiniz.

• Bunu çek – Gönderilen fotoğraflarınız üzerinde çizim, kırpma, döndürme gibi işlemleri yapmak için dahili görüntü düzenleyiciyi kullanın. 1,000 kelimeye bedel fotoğrafınıza daha da fazlasını ekleyebileceğiniz yazı yazma aracı bile var.

SIGNAL WHATSAPP'TAN FARKI NEDİR?

Signal uygulaması Whatsapp alternatifi olarak görülen uygulamalardan birisi. Signal uygulaması Whatsapp'tan farkları bulunuyor. Signal'in Whatsapp'tan en büyük farkı fotoğraf ve videoları çok daha hızlı gönderme ve uçtan uca şifreleme konusunda oldukça iddialı olması.

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