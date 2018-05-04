ANKARA (AA) - Sığınmacı çocuklar, Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü takımının antrenmanını ziyaret etti.Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin finansal desteği ve UNICEF'in ortaklığıyla Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından yürütülen proje kapsamında sığınmacı çocuklar, Beştepe Tesisleri'nde sarı-lacivertli teknik ekip ve futbolcularla buluştu.SGDD'nin Altındağ'daki Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde kalan 12 çocuk, sarı-lacivert atkılar takarak futbolcularla antrenman sahası girişinde tek tek tokalaştı. Çocuklar ayrıca teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek verdi.