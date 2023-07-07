Sigaraya zam geldi mi? Son dakika 7 Temmuz sigara fiyatları

Son dakika sigaraya zam geldi mi? Sigaraya zam konusu gündeme geldi. 7 Temmuz 2023 itibariyle sigaraya zam geleceği iddiası sosyal medyanın başlıca konusu oldu. Bu haberler sonrası güncel sigara fiyatları listesine çevrildi. Sigara markalarından zam açıklaması da araştırılan bir diğer konu oldu. Peki Haziran'da sigaraya zam gelecek mi? Hangi marka sigaralara zam geliyor? İşte detaylar...TELE1'den Egehan Erkün'e konuşan Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Esse'yi bünyesinde bulunduran KT&G sigara grubuna 5 liralık zam geldiğini belirtti. Zamlı fiyat listesi 4 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapıldı.Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Yılın ilk 6 ayında Yurt İçi ÜFE yüzde 14,82 oranında gerçekleşti.Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 14,81 olarak belirlendi. Gelir idaresi Başkanlığı yeni ÖTV tutarlarını yayımladı.Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 6,18 liraya çıkacak.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.Diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde yeni zamların yapılabileceğini kaydeden Aybaş, "Esse grubuna 5 liralık zam geldi. Yarından itibaren geçerli olacak. Diğer sigara gruplarına da birkaç gün içinde zam bekliyoruz" dedi.Bünyesinde Esse sigara markası olan KT&G sigara fiyat listesi temmuz ayında ilk olarak zamlandı. Sigaraya gelen 5 liralık zamla Esse Reserv sigara fiyatı 42,00 TL oldu.Önümüzdeki aylarda da zamların devam edeceğini belirten Aybaş, alkollü ürünlere de yüksek oranda bir zam beklentisi olduğunu söyledi.Aybaş şöyle konuştu:"Maliyet zammı, firma zammı, kur zammı hepsi yapılacak bunların. Alkollü ürünlerde yüksek oranda zam geçişi olacak. Çünkü her 6 ayda bir hem alkollü içeceklere hem de tütün ürünlerine ÖTV zammı yapılıyor."İşte aralarında Kent, Tekel, Samsun, Maltepe gibi sigaraların bulunduğu BAT grubunin sigara fiyatlarıİşte 2023 Haziran zamlı sigara fiyat listesi şöyle:Kent D Line sigara fiyatı (Blue - Grey) 38,00 TLKent D Range sigara fiyatı (Blue - REKL GreAMy - Blue Long - Grey Long) 38,00 TLKent sigara fiyatı (Dark Blue - Dark Blue long - Switch) 38,00 TLKent Blue, Grey, White 40,00 TLKent Slims sigara 42,00 TLRothmans sigara 36,50 TLTekel 2000 sigara 36,50 TLTekel 2000 (Kırmızı 50 / 100) 40,00 - 65,00 TLTekel 2001 sigara 36,50 TLViceroy sigara 37,00 TLPall Mall sigara 37,00 TLSamsun sigara 37,00 TLWinston Slender 34 TLWinston Dark Blue Deep Blue 34 TLWinston Slims 35 TLWinston 35 TLWinston Xsence 36 TLCamel Slender 33 TLCamel 34 TLMonte Carlos 33 TLLD 33 TLMarlboro Edge 35 ₺Marlboro Edge Blue-Sky 35₺Marlboro Touch Blue-Gray-White 36 ₺Marldboro Red-Touch 37 ₺Parlıament 38 ₺Parlıament Mıdnıhgt blue 37 ₺Murattı 35 ₺Murattı Blu 34 ₺Lark 34 ₺Chesterfıeld 33 ₺L&M 33 ₺Marlboro Roll 50 30 ₺Violet Slims 34 TLWinner Slims 32 TLWinner Kısa 29 TLHD Slims 30 TLHD Red 29 TLHD Blue 29 TLHD Sky 29 TLHD Q Size 29 TLPresident 29 TLPresident Q Size 29 TLVigor Cerulean 31 TLPoint Blue Slims 29 TLMedley 27 TLMMC 28 TLHazar 27 TLToros 2005 27 TLTürkiye Tekel Bayileri Platformu'nun açıklamasına göre, sigara çeşitlerine 3,5 lira ile 4,5 lira arasında zam yapıldı.Fiyat artışı sonrası en ucuz sigara 30 liraya çıkarken, zam oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti.Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapıldıAlkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,29 oranında gerçekleşti.Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi.Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.