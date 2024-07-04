Sigaraya zam geldi mi? 4 Temmuz zamlı sigara fiyatları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun altı aylık üretici enflasyonu verilerini açıklamasıyla içkiler ve sigaraya yansıtılan özel tüketim vergisi (ÖTV) miktarı da arttı.Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB), yapılan açıklamada altı aylık üretici enflasyonunun yüzde 19,49 olarak hesaplandığı ve bunun içki ile sigaraya yansıtıldığı hatırlatılarak yeni fiyatları duyurdu.Buna göre, ÖTV tutarları bir paket sigarada 6,49 TL zamla 33,3 TL'den 39,5 TL'ye, birada 1,51 TL zamla 7,78 TL'den 8,29 TL'ye, şarapta 7,45 TL zamla 38,24 TL'den 45,69 TL'ye yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 TL zamla 12,69 TL'ye yükseldi.Bu rakamlara yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de eklendiğinde, bir paket sigara bugünkü zam miktarı 7,79 TL oldu.Sözcü'nün aktardığına göre, vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, zamlı rakı fiyatlarını şöyle hesapladı: 70'lik rakıda ÖTV tutarı 334,72 TL'den 399,96 TL'ye, KDV tutarı 116,50 TL'den 142,21 TL'ye, toplam vergi tutarı da 451,22 TL'den 542,17 TL'ye yükseldi.Yılbaşında yaklaşık 699 TL olan ve nisanda üretici zammıyla 775 TL'ye yükselen 70'lik rakının fiyatı, bugün 853 TL'ye yükseldi.