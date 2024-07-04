Haber Tarihi: 04 Temmuz 2024 10:22 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 10:22

Sigaraya zam geldi mi? 4 Temmuz zamlı sigara fiyatları

İçkiler ve tütün mamüllerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarına, altı aylık üretici enflasyonu olan yüzde 19,49 oranında zam geldi. Bir paket sigaranın fiyatı 7,80 TL, 70'lik rakı fiyatı 78 TL arttı. Peki, sigaraya zam geldi mi? 4 Temmuz zamlı sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi mi? 4 Temmuz zamlı sigara fiyatları
Abone Ol
Türkiye İstatistik Kurumu'nun altı aylık üretici enflasyonu verilerini açıklamasıyla içkiler ve sigaraya yansıtılan özel tüketim vergisi (ÖTV) miktarı da arttı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB), yapılan açıklamada altı aylık üretici enflasyonunun yüzde 19,49 olarak hesaplandığı ve bunun içki ile sigaraya yansıtıldığı hatırlatılarak yeni fiyatları duyurdu.

Buna göre, ÖTV tutarları bir paket sigarada 6,49 TL zamla 33,3 TL'den 39,5 TL'ye, birada 1,51 TL zamla 7,78 TL'den 8,29 TL'ye, şarapta 7,45 TL zamla 38,24 TL'den 45,69 TL'ye yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 TL zamla 12,69 TL'ye yükseldi. 

Bu rakamlara yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de eklendiğinde, bir paket sigara bugünkü zam miktarı 7,79 TL oldu.

Sözcü'nün aktardığına göre, vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, zamlı rakı fiyatlarını şöyle hesapladı: 70'lik rakıda ÖTV tutarı 334,72 TL'den 399,96 TL'ye, KDV tutarı 116,50 TL'den 142,21 TL'ye, toplam vergi tutarı da 451,22 TL'den 542,17 TL'ye yükseldi.

Yılbaşında yaklaşık 699 TL olan ve nisanda üretici zammıyla 775 TL'ye yükselen 70'lik rakının fiyatı, bugün 853 TL'ye yükseldi. 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Marsilya, Youcef Atal için devreye girdi! Adana Demirspor Marsilya, Youcef Atal için devreye girdi!
Montella: ''Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreği'' Euro 2024 Montella: ''Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreği''
Beşiktaş'tan dev ekranda milli maç müjdesi! Euro 2024 Beşiktaş'tan dev ekranda milli maç müjdesi!
Dursun Özbek: ''Nokta atışı transferler yapacağız'' Galatasaray Dursun Özbek: ''Nokta atışı transferler yapacağız''
EURO 2024 çeyrek finalinde Portekiz ve Fransa karşı karşıya Euro 2024 EURO 2024 çeyrek finalinde Portekiz ve Fransa karşı karşıya
EURO 2024'te erken final: İspanya - Almanya Euro 2024 EURO 2024'te erken final: İspanya - Almanya
Gökhan Karaaslan'dan mesaj: 'Altay'a hizmete hazırım' Spor Toto 2. Lig Gökhan Karaaslan'dan mesaj: "Altay'a hizmete hazırım"
Manisa Futbol Kulübü'nden tesis açıklaması Spor Toto 1. Lig Manisa Futbol Kulübü'nden tesis açıklaması
Olcay Şahan, A Milli Takım'a inanıyor Türkiye Olcay Şahan, A Milli Takım'a inanıyor
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da ayrılık: Nicolo Zaniolo
2
Galatasaray resmi teklif yaptı: Guela Doue
3
Galatasaray için bir transferden fazlası: Michy Batshuayi
4
Fenerbahçe'den Lauriente'ye 13 milyon euro!
5
Fenerbahçe'den flaş girişim: Ansu Fati!
6
Yusuf Kabadayı'dan sürpriz transfer
7
Galatasaray'da Yunus Akgün kararı

SON HABERLER

yukarı ok