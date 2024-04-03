Haber Tarihi: 03 Nisan 2024 18:26 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 18:26

Sigaraya zam geldi mi? 3 Nisan 2024 zamlı sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi mi? Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, seçimden sonra sigaraya zam geleceğini iddia etti… Gelecek zam oranı ise dudak uçuklattı. Sigaraya yapılacak zam 8 lirayı bulacak. 3 Nisan 2024 zamlı sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi mi? 3 Nisan 2024 zamlı sigara fiyatları
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Sigara zammı için araştırmalar hızlandı. 3 Nisan 2024'te sigara fiyatlarına yapılan zam, tiryakiler arasında endişe ve merak yarattı. Son dakika bilgilerine göre, en ucuz ve en pahalı sigara markalarının fiyatları belirlendi. İşte, güncellenen sigara fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Türkiye genelinde 31 Mart'ta dzüenlenen yerel seçimlerin ardından zam haberleri gelmeye başladı. Buna göre seçimlerden henüz sayılı günler geçerken piyasalarda seçimin etkisi görülmeye başlandı.

Yarından itibaren geçerli olacak sigara zammı sigara tiryakilerini bir hayli kızdıracak.

3 NİSAN 2024 SİGARA ZAMMI!

Son zamla birlikte en ucuz sigara 58 TL, en pahalı sigara ise 69 TL oldu.

100 gram tütünün fiyatı ise 125 TL'ye yükseldi.
 DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.

SİGARA BIRAKMA YOLLARI

Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.

Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.


Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.

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