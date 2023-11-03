Haber Tarihi: 03 Kasım 2023 18:22 - Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2023 18:22

Sigaraya zam geldi mi? 2023 BAT grubu güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam geldiğine yönelik son dakika haberlerinin ardından güncel fiyatlar merak edildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna 5 TL zam geldiği yönünde açıklamada bulundu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, 2 Kasım 2023 sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte gelen zam sonrası BAT grubu güncel sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi mi? 2023 BAT grubu güncel sigara fiyatları
Abone Ol
En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Kasım ayında uygulanan son sigara zammının ardından 2 kasım Pazartesi günü sigaraya bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zammı sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, X (Twiter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sigara gruplarına 5 TL zam geldi." ifadesini kullandı.

 


BAT güncel sigara fiyatlarını Özgür Aybaş açıkladı

SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Sigaraya gelen 5 TL'lik zam 2 Kasım tarihi itibarı ile geçerli oldu.


Gelen son zamla birlikte birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 50 - 51 TL'ye çıkarken; en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL ile 57 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

EKİM AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ

Ekim ayının başında hemen hemen bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.

DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.

SİGARA BIRAKMA YOLLARI

Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.

Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.

Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Sigara
Gündem

Diğer Haberler

Okan Buruk'tan Ndombele kararı! Galatasaray Okan Buruk'tan Ndombele kararı!
Fenerbahçe'den istifa eden hakem için açıklama! Fenerbahçe Fenerbahçe'den istifa eden hakem için açıklama!
Ali Koç: 'Bu pisliği temizleyeceğiz' Fenerbahçe Ali Koç: "Bu pisliği temizleyeceğiz"
Pep Guardiola'dan Haaland'a uyarı! Manchester City Pep Guardiola'dan Haaland'a uyarı!
Banu Parlak kimdir, nereli? Banu Parlak ne iş yapıyor? Banu Parlak kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alındı Gündem Banu Parlak kimdir, nereli? Banu Parlak ne iş yapıyor? Banu Parlak kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alındı
Raphael Varane, Suudi Arabistan yolcusu Manchester United Raphael Varane, Suudi Arabistan yolcusu
Everton, Dele Alli için formül arıyor Beşiktaş Everton, Dele Alli için formül arıyor
Erik ten Hag: 'Daha iyi olacağız' Manchester United Erik ten Hag: "Daha iyi olacağız"
Galatasaray - Kasımpaşa Canlı İzle Şifresiz Bein Sports izle | GS - Kasımpaşa maçı canlı izle HD Gündem Galatasaray - Kasımpaşa Canlı İzle Şifresiz Bein Sports izle | GS - Kasımpaşa maçı canlı izle HD
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Tottenham'dan flaş Nelsson kararı!
2
Galatasaray - Kasımpaşa: 11'ler
3
MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu: "Tartışmaların önüne geçecek"
4
Süper Lig'deki hakem istifasının perde arkası
5
Sacha Boey'dan büyük değişim!
6
MANU'da ayrılık kararı: Erik ten Hag
7
Fenerbahçe'den Dilan Polat kararı!

SON HABERLER

yukarı ok