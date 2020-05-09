Sigara kokusunu ne çeker?

Odaya sinmiş sigara kokusu nasıl giderilir

İçildiği ortamda yüzeylere sinen ve kokuya neden olan Türkçede yaygın olarak kullanılan Sigara katranı, İngilizcesi Tar (Total Aerosol Residue) olan sigaranın kısmi yanması sonucu dumanı oluşturan katı kısımdır. Bu koku, Sigara katranında bulunan fenol türevleri; lignin, selüloz ve diğer bitki pigmentlerinin pirolizinden kaynaklanır. Yoğun sigara kokusundan rahatsız olduğumuz ortamlarda sigara kokusunu azaltmak için bazı çözümler vardır.Su bardağının içerisine 1 paket hamur kabartma tozunu dökün. Elma sirkesini de hamur kabartma tozunun üzerine taşmaması için yavaş yavaş ekleyin.Bu yaptığınız karışımı sigara içilen ortamda herhangi bir yere koyun ve orada kalsın. Elma sirkesi ve hamur kabartma tozu ortamda buharlaşarak sigara kokusunu gidermektedir.Sabahları uyanabilmek için kullandığınız kahve, sigara kokusundan kurtulmanız konusunda da size yardımcı olabilir. Tülden birkaç tane ufak kese yapın, içlerini kahveyle doldurun ve evinizin muhtelif yerlerine, özellikle sigara içilen alana asın. Kahve evinize sinen sigara kokusunu absorbe edecek ve yerine hoş, aromatik bir koku bırakacaktır.Sigara içilen alanda mutlaka kokulu mum yakın. Ayrıca bu konuda oda kokularından da yardım alabilirsiniz. Kuru çiçeklerden hazırlanmış bir potpuriyi sehpanın ortasına yerleştirin. Bu aynı zamanda oldukça dekoratif bir çözüm olacaktır.Eğer evinize sigara kokusu sindiyse, başvurabileceğiniz en kolay yöntemlerden biri de birkaç tane limon ve portakal dilimleyip, sigara içilen alana yerleştirmek. Ancak dilimleri bir, en fazla iki gün sonra dağıttığınız yerlerden toplamayı ihmal etmeyin.Sigara içilen alana geceden birkaç kase sirke koyun ve kapıyı kapatın. Bir gün kadar sirkeli kaseler içeride kalsın ve sonra kaseleri odadan çıkarın.Mümkünse evinizde sigara içilmesine izin vermeyin, kül tablalarını dolu tutmayın. Eğer bu durumu eneglleyebilirsanız, sigara dumanının dağılmasını engelleyen kül tablalarından kullanın ve sigara içilirken camları açın. Perdeleri de açarsanız, hava sirkülasyonunun daha iyi olmasını sağlayabilirsiniz.