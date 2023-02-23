Siftahı Ümit Karan yaptı, son başaran Vinicius Jr oldu!

Devler Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool ile Real Madrid kozlarını paylaştı... İngiliz ekibi, 10 dakika içinde bulduğu gollerle karşılaşmada 2-0 öne geçti ancak üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 5-2'lik skorla mağlup ayrıldı ve büyük bir hezimet yaşadı.



SİFTAHI KARAN YAPTI



Bir Avrupa Kupası maçında 57 yıl sonra 5 gol yiyen Liverpool'a ilk iki golü Brezilyalı yıldız Vinicius Jr. attı. İki kez ağları havalandıran Sambacı, böylece Liverpool'a Anfield'da iki gol atan beşinci isim olmayı da başardı. Liverpool'a evinde oynadığı bir Avrupa kupası maçında iki gol atan ilk futbolcu ise Ümit Karan'dı...



27 Eylül 2006'da oynanan ve Liverpool'un 3-2 kazandığı maçta Ümit Karan, Galatasaray formasıyla 59 ve 65. dakikalarda İngiliz ekibinin ağlarını sarsmıştı. O tarihe kadar Anfield'da Liverpool'a iki gol atan futbolcu yoktu. Ancak siftahı Ümit Karan yaptı. Ardından 2009'da Chelsea'den Ivanovic, 2014'te Real Madrid'den Benzema ve 2020'de Atletico Madrid'den Llorente bunu başardı. Benzema ise 2014 sonrası yine dublesini yaptı.













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