Haber Tarihi: 23 Aralık 2023 18:17 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 18:17

Şifresiz maç izle, canlı izle bein sports 1 Süper Lig, Trabzonspor Başakşehir maçı linki

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Şifresiz maç izle, canlı izle bein sports 1 Süper Lig, Trabzonspor Başakşehir maçı linki
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Trabzonspor Başakşehir şifresiz bein sports izleTrendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR CANLI


TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI, TIKLA






TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Başakşehir arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI DİNLE


TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR BEIN SPORTS HABER İZLE



BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

Başakşehir'de kırmızı kart cezalısı Jerome Opoku ve sarı kart cezalısı Deniz Türüç'ün yanı sıra Edgar Ie, Efe Koyuncu, Partryk Szysz, Emmanuel Dennis ve Muhammed Şengezer'in kadroda yer alması beklenmiyor.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Mücadeleyi, Volkan Bayarslan yönetecek.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Visca, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Onuachu.



Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay, Abeid, Pelkas, Serdar Gürler, Figueiredo, Piatek.

TRABZONSPOR SERİ PEŞİNDE

Ligde oynadığı Gaziantep FK maçını 3-1 kazanan ve İstanbulspor ile oynadığı maç yarıda kalan Trabzonspor, Başakşehir mücadelesinden galibiyetle ayrılarak Avrupa kupaları mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor 4. sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da zorlu maç öncesinde sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Nicolas Pepe, Joaquin Fernandez, Ognjen Bakic, Umut Bozok ve Abdülkadir Ömür'ün maç kadrosunda bulunması beklenmiyor.

BAŞAKŞEHİR ÇIKIŞTA

Lige kötü bir başlangıç yaparak alt sıralara düşen Başakşehir, son 4 maçta elde ettiği 3 galibiyetle orta sıralara yükselmeyi başardı. İstanbul ekibi, Trabzonspor deplasmanından alacağı 3 puanla Avrupa yarışına dahil olmayı hedefleyecek. Ligde oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 18 puanla 12. sırada yer alıyor.
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