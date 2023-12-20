Şifresiz maç izle, canlı izle bein sports 1 Süper Lig, Galatasaray Karagümrük maçı
Haber Tarihi: 20 Aralık 2023 20:02 -
Güncelleme Tarihi:
20 Aralık 2023 20:02
Şifresiz maç izle, canlı izle bein sports 1 Süper Lig, Galatasaray Karagümrük maçı
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Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti
Okan Buruk'tan iki isme uyarı: "Sakın!"
Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Karagümrük karşısında kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak. Teknik direktör Okan Buruk, iki oyuncuyu da gereksiz kart görmemeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Buruk, "Hakemle tartışmaya girmeyin, itiraz etmeyin. Sadece oyununuza odaklanın" ifadelerini kullandı.
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Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu kararı
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Karagümrük maçının kadrosunun kafasında şekillendirdi. Wilfried Zaha'nın sakatlığı nedeniyle, Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük karşısında en başarılı olduğu pozisyonda, sol kanatta görev yapacak. Bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve gruplarında olmak üzere Sarı-Kırmızılı formayla 27 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 8 asistlik performansıyla tam 15 gole katkı sağladı. Özellikle çizgide başladığı maçlarda daha etkili bir görüntü ortaya koyan Kerem, tıpkı ligdeki son Adana Demir mücadelesinde olduğu gibi, Karagümrük karşısında da galibiyete doğrudan katkıda bulunmayı hedefliyor.
Galatasaray'da sol bek Barış Alper Yılmaz
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosunu belirledi. Sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç'in forma giymesi beklenirken, sol bek için merakla beklenen karar belli oldu. Angelino'nun zorunlu satın alma maddesi devreye girmesin diye kadro dışı kalması, Kazımcan'ın da formsuzluğu sebebiyle sol bekte Barış Alper Yılmaz başlayacak.
GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMLERİ
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. RAMS Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.
Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.
Fatih Karagümrük: Emre, Veseli, Ceccherini, Biraschi, Levent, Shukurov, Mendes, Feghouli, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın
GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, bu maçta görev yapamayacak. Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.
2 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.
SAHASINDA 24 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 15 maçta 31 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 8'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takım oldu.
KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA KAZANAMIYOR
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiliyor. Kırmızı-siyahlı takım, ligde konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan Fatih Karagümrük, sonraki 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
19. RANDEVU
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 18 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 35 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.
GALATASARAY'IN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR
Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 9 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, üçünde berabere kaldı. Galatasaray bu maçlarda 15 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.