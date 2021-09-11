Şifresiz Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı izle, BJK canlı yayın
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Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş averajla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti.
Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.
Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor'un eksikleri
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığı bulunan Umut Meraş'ın yanı sıra Milli takımlarından geç dönen Atiba ve Larin de maç kadrosunda yer almıyor.
Yeni Malatyaspor'da Ertaç Özbir, Karim Hafez, Fatih Buğra Çağıran ve Tetteh Beşiktaş karşısında yer alamayacak isimler. Pjanic ve Montero kadroda
Beşiktaş'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı 2 yeni isim maç kadrosuna alındı.
Bosna-Hersek Milli Takımı'ndan dönen Miralem Pjanic ile Montero teknik direktör Sergen Yalçın tarafından maç kadrosuna alındı.
Beşiktaş, rekabetteki 8 maçın 6'sını kazandı
İki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekibin galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.
2017 yılında Malatya'da oynanan maçla başlayan ve bugüne kadar 8 maç yapılan rekabette siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u 6 kez mağlup etti, 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Yeni Malatyaspor, rekabetteki tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlı takımı İstanbul'da 2-0 yenerek elde etmişti.