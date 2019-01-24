Sıfır bir izle 5. sezon yeni bölüm! Blu TV izle, Sıfır bir yeni sezon izle tüm bölümler

Sıfır Bir dizisinin 5. sezonunu izlemek isteyenler BLU TV nasıl izlenir sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Blu TV ve Sıfır Bir dizisinin izlemenin kısa yolları ve tüm detaylarıyla sizlerleyiz...

24 Ocak 2019 04:45
Sıfır bir izle 5. sezon yeni bölüm! Blu TV izle, Sıfır bir yeni sezon izle tüm bölümler
Sıfır Bir dizisi 5. sezon yeni bölümünü hemen izle! Sıfır Bir dizisi BLU TV'de! Youtube kanalı üzerinde yayınlanan ilk iki sezonun ardından Sıfır Bir dizisinin Blu TV'den yayınlanmaya başladı. Dizinin izleyicileri 5. sezonu heyecanla bekliyordu. Peki Blu TV ücretli olarak mı izleniyor? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...
SIFIR BİR DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

5.sezondan yayınlanan yeni fragmanında, Savaş ve diğerlerini hem demir parmaklıklar ardında hem de dışarıda zor günler beklediği görülüyor.
Gardiyanın göz açtırmayacağı, Hürriyet Mahallesi'nde tüm dengelerin alt üst olacağı dizinin yeni sezonunda herkes kendi canını ortaya koyarak bu savaşın içine girecek.

BluTV'nin, yayınlandığı ilk günden itibaren kısa sürede fenomene dönüşen dizisi Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'da"nın yeni sezonu 23 Ocak'ta başlıyor



BLU TV'DE HANGİ DİZİLER YAYINLANIYOR?

3. Sezonu, izleyicileri tarafından sabırsızlıkla beklenen ve ilk iki sezonuyla Youtube'da izlenme rekorları kıran, Adana'nın Hürriyet mahallesinde bir grup gencin bu mahallede yaşanmış olaylara dayanarak hazırladığı "Sıfır Bir- Bir Zamanlar Adana'da" dizisi şimdi de Masum ve 7YÜZ gibi yapımlarla oldukça kaliteli işler yapan Blu TV'ye geliyor.

BU SEZON DİZİDE NELER OLACAK?

Gardiyanın göz açtırmayacağı, Hürriyet Mahallesi'nde tüm dengelerin alt üst olacağı dizinin yeni sezonunda herkes kendi canını ortaya koyarak bu savaşın içine girecek.

BluTV'nin, yayınlandığı ilk günden itibaren kısa sürede fenomene dönüşen dizisi Sıfır Bir – "Bir Zamanlar Adana'nın yeni sezonu çok farklı olacak.



BLU TV NASIL İZLENİR?

BluTV istediğiniz zaman, istediğiniz yerden, birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayını reklamsız izlemenizi sağlayan, Doğan Holding çatısı altında kurulmuş bir dijital televizyondur. İnternet bağlantısı ile bilgisayar, tablet, mobil cihazlar ya da akıllı televizyonlar üzerinden her ay güncellenen yerli ve yabancı film ve dizilere, canlı TV yayınına, spor, yaşam, yetişkin içeriklerine ve en önemlisi sadece BluTV'de bulabileceğiniz BluTV üyelerine özel yerli yapımlara kolayca ulaşabilirsiniz. BluTV, üyelerine istedikleri zaman, istedikleri yerden zengin bir içeriğe ulaşabilme özgürlüğü sunar. Bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi mobil cihazlar (ios ve android) ya da akıllı tv gibi geniş ekranlardan, sürekli güncellenen içerikleri, reklamsız izlemenizi sağlar. Kurulum ve taahhüt gerektirmeyen, kolayca iptal edilebilen BluTV üyeliğinden, internet bağlantısı olan herkes yararlanabilir. BluTV'yi 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilir ve istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Deneme sürecinde hiçbir şekilde ödeme alınmayacaktır. Hesabım sayfasında belirtilen otomatik yenilenme tarihinde tutar çekilerek hizmetiniz 1 ay uzatılır. Bilgisayarınızdan Blu TV adresini girere, cep telefonu ve tabletinize (iOS ve Android), Smart TV ve Apple TV'nize BluTV uygulamasını yükleyerek, internet bağlantısı mevcut olan her yerden erişebilirsiniz.

BLU TV ÜCRETLİ Mİ?

Üyelik işleminin söz konusu olduğu BluTv, ilk 7 gün ücretsiz olarak hizmet vermektedir. İlk 7 günün ardından ise aylık 9.90 türk lirası ödeyerek üye olabileceğiniz bu uygulama için herhangi bir taahhüt söz konusu değildir. Yani istenildiği zaman üyelik iptal ettirilebilir ve herhangi bir cayma bedeli ödenmez.

 

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