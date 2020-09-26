(Sıcak gelişme) Haftasonu hava nasıl? (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Samsun)

Havaların haftasonu cumartesi pazar günleri nasıl olacağı vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Haftasonu hava nasıl olacak merak edenler bugün hava nasıl olacak sorusunu soruyor. Hava nasıl olacak, bugün hava güzel mi, hava bugün nasıl konuusunda bir çok bilgilendirme yapılmış durumda. Haftasonu için program yapmak isteyenler hava durumunu merakla takip ediyor. Bugün hava nasıl olacak öğrenmek istiyorsanız ve hafatasonu hava güzel mi? bilgisini edinmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Eylül 2020 09:13
(Sıcak gelişme) Haftasonu hava nasıl? (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Samsun)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bugün akşama kadar ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI BAKMAK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA YAĞMUR BEKLENTİSİ

Yağmur ne zaman yağacak sorusu da Meteoroloji tarafından yanıtlandı. Peki, bugün yağmur yağar mı, son dakika yağmur beklentisi var mı?

BUGÜN HAVA DURUMU YAĞMURLU MU?

Meteoroloji'den yapılan uyarıda yağışlarla birlikte devam eden kuvvetli rüzgarlara da dikkat çekildi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusunda halen devam eden kuvvetli güneyli rüzgarın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzeyinde yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi. Aynı zamanda Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin rakımı 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

BUGÜN HAVA NASIL? HAFTASONU SICAK MI?

BURSA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu



EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bugün öğle(Cumartesi) saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 28°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

İZMİR 20°C, 29°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

MUĞLA 15°C, 30°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

UŞAK 13°C, 28°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı, zamanla az bulutlu, bugün(Cuma) akşam saatlerinde Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C
Parçalı, zamanla az bulutlu, bugün(Cuma) akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

HATAY 23°C, 29°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

ISPARTA 14°C, 30°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün(Cuma) akşam saatlerinde Sivas ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu

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