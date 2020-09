Siakam suçu üstlendi, Raptors kendisine arka çıktı!: "Olur böyle şeyler!"

Toronto Raptors yıldızı Pascal Siakam, Raptors'ın Boston Celtics'e Doğu Konferansı yarı final serisinde elenmesinin sorumluluğunu üstlense de, takım arkadaşları ve koç Nick Nurse, kendisine arka çıktı.



Birçok kişi All-Star Siakam'ın Florida'daki bubble'da takıma liderlik edeceğini düşünmüş olsa da, sıralama maçları sırasında bile, Siakam'ın oyunuyla ilgili bir şeyler eksik gözüküyordu. Raptors'ın ana oyuncularından biri, kendisi gibi performans göstermemişti. Savunma tarafında elinden geleni yapsa da, hücum oyunu Mart ayında NBA sezonu ertelendiğinde gözüken seviyeden uzaktı.



Bundan ötürü, 26 yaşındaki Raptors yıldızı geçtiğimiz gece oynanan Doğu Konferansı yarı finallerinin 7. maçında Celtics'e karşı alınan 92-87 mağlubiyet sonrası, suçu doğrudan kendi omuzlarına yükledi:



"Açıkçası, daha iyi olmam gerekiyor. Bu benim bir şeylerden ders çıkarmam gereken bir tecrübeydi ve hazır olmam gerektiğini gördüm, takım arkadaşlarıma yardım edemedim. Bu sorumluluğun çoğunu üstleniyorum."



Siakam, normal sezon ertelenmeden önceki dönemde %45.9 genel şut isabetiyle ve %35.9 üçlük isabetiyle oynayarak, 23.6 sayı ortalamasına sahipti. Ancak bubble'da sezon devam ettiğinde, Siakam'ın hücumdaki üretimi düşmüştü. Lake Buena Vista'da oynadığı yedi sıralama maçında, daha önce olduğu gibi (% 35.6) aynı üç sayılık yüzdeyi korurken, genel olarak %39.4 isabetle yalnızca 16.9 sayı ortalamasında kaldı.



"HERKESİN BAŞINA GELİR, O BENİM KARDEŞİM"



Raptors guardı Fred VanVleet, takım arkadaşını şu şekilde savundu:



"Onunla gurur duyuyorum ve onu çok seviyorum. O benim kardeşimdir. Onunla her türlü yan yana savaşırım. Kendi standartlarında ve istediği şekilde oynamadığını biliyorum, ama çabasına bayıldım ve asla suçu başkalarına da atmadı, kötü bir takım arkadaşı olmadı. Sadece denemeye devam etti, fakat başaramadı. Bunlar yolculuğun bir parçasıdır. Herkesin iniş çıkışları olur ve maalesef kendisinin iniş dönemi bu günlere denk geldi. Bunlar olur. Herkesin başına gelir."



LOWRY'NİN TAVSİYESİ: "HER ŞEYİ OKU"



Raptors yıldızı Kyle Lowry, son yıllarda işleri tersine çevirmeden önce playofflarda benzer düşüşler yaşamıştı. Lowry, sıkıntı çektiği dönemde, o sırada kendisi hakkında yazılan her şeyi - iyi ya da kötü - okuduğundan emin olduğunu ve bunu motivasyon olarak kullandığını belirtti ve Siakam'ın da aynısını yapmasını önerdi.



"Ona vereceğim tavsiye: Her şeye bakması. Kimin ne söylediğini görsün. Bunu kendisi için bir tür yakıt olarak kullansın. Bunun bir öğrenme deneyimi olduğunu düşünüyorum. Bence bu, onu sadece daha iyi bir basketbol oyuncusu, daha iyi bir adam, her türlü daha iyi biri haline getirecek. Ve eğer daha aç bir şekilde dönerek, insanları mahvettiğini görürsem, hiç şaşırmam."



"Wizards bizi süpürdüğünde, bütün makaleleri okumuştum. Hakkımda söylenen her şeyi. İyi olanları, kötü olanları, korkunç olanları, güzel olanları. Ve bunu motivasyon olarak kullanmıştım. Ve o da (Siakam) bunu yapmalı. Ona vereceğim tavsiye budur."



"Şu anda onun yaşadığı şeyleri ben de geçmişte yaşadığım için, beni istediği zaman arasa, ona asla yanlış bir şey söylemem. Yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum."



KOÇ NURSE'DEN DE DESTEK GELDİ!



Koç Nurse ise, Siakam'a tavsiyesinin biraz kendisine zaman ayırdıktan sonra, geriye bakıp bu playoff döneminde yaptıklarını izleyerek, ileride neler yapabileceklerini görmek olduğunu belirtti:



"Her genç oyuncunun yaptığı gibi, vücudunuz ve becerileriniz üzerinde çalışmaya yönelirsiniz. Özgüven kazanmanızı sağlayan şey de budur. Son derece mükemmel bir fiziksel durumda olmak ve şimdi ile daha sonra bir araya geldiğimiz zaman arasındaki süre zarfında, spor salonunda neler yaptığınızı bilmek..."



Nurse, Siakam'ın sezon ertelenmeden önce nasıl oynadığı konusuna da değindi ve bu playofflarda olanların "küçük bir aksilik" olduğunu açıkladı:



"Ona gerçekten güveniyorum. Bu olanların, onun için bir ilerleme süreci olduğunu düşünüyorum. Bu tuhaf ve benzersiz bir senaryoydu. Bu salgın öncesinde ne kadar iyi oynadığını belirtmek gerek. Maç sonlarında ya potaya giderek, ya da boş şutörleri bularak bizim için dominant performanslar sergilemişti. Her ne sebeple olursa olsun, hepimiz bundan farklı şekilde etkilendik. Oturup bunu çok irdelemeye çalışmayacağım."



SIAKAM, HERKESE MİNNETTAR!



Siakam, takım arkadaşlarının bu dönemde kendisine arka çıkmasını ise "inanılmaz" olarak nitelendirdi:



"Bunlar yolculuğun bir parçası ve ileride yıllar sonra, geriye baktığımda, ne kadar geliştiğimi görmemi sağlayacak bir şey. Bu yüzden bu tür bir desteğe sahip olmak inanılmaz. Bu benim için çok şey ifade ediyor ve kesinlikle minnettarım."