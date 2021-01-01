Siakam: "Raptors'da kendimi asla 'asıl adam' gibi hissetmedim"

Toronto Raptors forveti Pascal Siakam, takımın geçen yılki sıkıntılarının kendisini 'asıl adam' gibi hissetmemesiyle bağlantılı olduğunu söyledi.



Dört yıllığı 136.9 milyon dolarlık uzatma kontratının ilk sezonunda Siakam, kariyerinin en kötüsü olan %49.3'lük bir efektif şut yüzdesi kaydetmişti. Ayrıca geçtiğimiz sezon KOVID-19 ve omuz sakatlığıyla mücadele eden Siakam'ın, bu sakatlığı yüzünden gelecek sezon parkelere biraz daha geç dönmesi bekleniyor.



The New York Times'tan Sopan Deb'e konuşan 27 yaşındaki oyuncu, sorunların bir kısmının, organizasyonun kendisine Raptors'taki rolünün ne olacağına dair beklentisini iletmemesi olduğunu açıkladı:



"Açıkçası, point guard olarak Kyle (Lowry) oradaydı ve benim için tüm zamanların en iyi Raptor'ı da odur. Bence 'asıl adam' hep oydu. Benim de sözleşmem vardı, ama doğrusu ben asla 'asıl adam' gibi hissetmemiştim."



Siakam, Raptors'ın öne çıkan parçası olma konusundaki tartışmaların "artık gerçekleştiğini" de sözlerine ekledi.



"SÖYLENTİLER RAHATSIZ ETMEDİ"



2019'da ekiple şampiyonluk yüzüğü kazanmış olan Siakam, adının yaz boyunca takas söylentilerinde ortaya çıktığının farkında olduğunu, ancak bu iddialara çok kulak asmadığını belirtti:



"Takas söylentileri beni rahatsız etmemişti, çünkü Raptors tarafından gerçekten hiçbir şey duymamıştım. Gördüğüm hiçbir iddia bile, asla 'Raptors şu oyuncu için Siakam'dan vazgeçmek istedi' gibi değildi. Hep, 'Warriors Pascal'ı beğeniyor' ya da 'Kings, Pascal'ı istiyor' gibi şeylerdi. 'Raptors, Pascal'ı yollamak istedi' gibi bir haber hiç görmemiştim."



