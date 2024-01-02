Toronto Raptors forveti Pascal Siakam'ın, takımla maksimum kontrat uzatmasını kabul etmemesi halinde sezonu tamamlayıp serbest oyuncu olmayı tercih edeceği bildirildi.



Raptors, Siakam'a 30 Haziran tarihine kadar dört yıllığı 190 milyon dolarlık bir maksimum uzatma kontratı teklif edebilecek.



NBA muhabiri Marc Stein, Substack'te kaleme aldığı raporunda Siakam'la takas yapan takımların kendisine yalnızca iki yıllık uzatma teklif edebileceğini ve Siakam'ın serbest oyuncu olmayı planladığını iddia etti.



Dallas Mavericks ekibi Siakam'a ilgi göstermiş olsa da, Stein bunun düşünüldüğü kadar ciddi olmadığını sözlerine ekledi.



Detroit Pistons ve Memphis Grizzlies'in de Siakam'ın takas hedefi adayları olarak ortaya çıkabileceği kayıtlara geçti.





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