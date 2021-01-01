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Siakam'ın menajeri, takas söylentilerini yalanladı

Toronto Raptors forveti Pascal Siakam'ın menajeri Todd Ramasar, bu yaz çok sayıda söylentinin parçası olmasına rağmen Siakam'ın takas olasılığını yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors forveti Pascal Siakam'ın menajeri Todd Ramasar, bu yaz çok sayıda söylentinin parçası olmasına rağmen Siakam'ın takas olasılığını yalanladı.

Sirius XM NBA Radio'da yakın zamanda yapılan bir röportajda, Ramasar takas söylentilerinin asılsız olduğunu şu şekilde açıkladı:

"Raptors'dan, Pascal'ın kesinlikle kalacağına dair güvence aldım. Açıkçası biz herhangi bir hamle ya da benzeri bir şey talep etmiyoruz."

Siakam şu anda omuz sakatlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın iyileşme sürecinde ve bir buçuk ay parkelerden uzak kalması bekleniyor.

Pascal geçtiğimiz sezon maç başına 21.4 sayı, 7.2 ribaund ve 4.5 asist ortalamaları yakalamıştı.


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