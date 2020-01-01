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Siakam, "disiplin nedenleriyle" oynatılmadı!

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, ekibin yıldız oyuncusu Pascal Siakam'ı, geçtiğimiz gece New York Knicks'e karşı oynanan maçta "disiplin nedenleriyle" oynatmadığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors koçu Nick Nurse, ekibin yıldız oyuncusu Pascal Siakam'ı, geçtiğimiz gece New York Knicks'e karşı oynanan maçta "disiplin nedenleriyle" oynatmadığını belirtti.

Nurse, The Athletic'den Blake Murphy'ye maç sonrasında şunları söyledi:

"Bu kendi içimizde bir meseleyle alakalı bir disiplin durumuydu. Bu gece verdiğimiz karar buydu. Bu kadarını diyeceğim. Bir iç mesele sadece."

Siakam, Salı günü Philadelphia 76ers'a karşı Raptors'ın 100-93'lük yenilgisinin son anlarında, faul yaptıktan sonra takımın yanından ayrılmış ve maç bitmeden soyunma odasına gitmişti. 26 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde yedi dakikalık bir sürede beş faul almış ve bu da Raptors'ın sezonda 0-3 olmasına sebep olmuştu.

Nurse, Siakam'ın oynatılmamasının kesin nedenini belirtmedi:

"Bazı şeyleri belli bir yol izleyerek yapmak istiyoruz ve herkesin de buna uyum göstermesi gerekiyor."


Norman Powell, New York'a karşı başlangıç kadrosunda Siakam'ın yerini alan oyuncuydu.

PEK FORMUNDA DEĞİL

Siakam bu sezon üç maçta 18.7 sayı, 9 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları ile oynuyor. Kamerunlu oyuncunun verimlilik düzeyi, yalnızca %39.3 saha içi isabeti (%33.3 üçlük) ile oynamasından ötürü, beklenen düzeyin altında seyrediyor.

Toronto, Siakam'ın yokluğuna rağmen Knicks'i 100-83 mağlup ederek, 2020-21 sezonundaki ilk galibiyetine ulaşmış oldu.


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