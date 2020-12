Siakam: "Bubble'da kendimi izlediğimde, tanıyamadım..."

Toronto Raptors yıldızı Pascal Siakam, NBA bubble'ında "kendini tanıyamadığını" söyledi.



Siakam, Raptors'ın geçtiğimiz sezon NBA'in Disney bubble'ındayken beklentileri karşılamadığının farkında.



26 yaşındaki oyuncu, The Athletic'den Blake Murphy'ye, Orlando'daki limitli performansını sonradan seyretmenin zor olduğunu açıkladı:



"Kendimi yeniden izlemek tuhaftı. Maçları izlediğimde gerçekten dikkatimi çeken şeylerden biri de, oyundan zevk alma anlamında kendimi tanıyamamam oldu.



Ben her zaman oyunu oynamaktan zevk alan biriyim. Bu oyunu çok seviyorum ve oyunu keyif almadan oynamayı asla istemem. Sanırım bunu izlerken kendimde görememiştim. Ben eğlenmek isterim. Oyunu oynayabilmek, sıkı çalışabilmek ve bundan zevk alabilmek isterim ve bence bu tekrar yapmak istediğim bir şey."



Siakam, Raptors'ın sıralama ve playoff maçları sırasında çok zorlanmıştı. Genç yıldız, bubble'da oynadığı 18 maçta %39.5 genel, %26.5 üçlük isabetiyle 16.9 sayı ortalaması kaydetmişti.



"HER ZAMAN DAHA İYİYE GİTMEYE ODAKLANIRIM"



Siakam, bu ölü sezonda saha içinde ve dışında kendini zihnen yeniledikten sonra, sıkıntılarını geride bırakmayı dört gözle beklediğini açıkladı:



"Her zaman daha iyiye gitmeye odaklanırım. Bu ölü sezon da farklı değildi, ama tabii ki biraz daha yoğundu."



Kamerunlu oyuncu Ekim 2019'da imzaladığı dört yıllığı 130 milyon dolarlık sözleşme uzatmasının ilk sezonuna girmeye hazırlanıyor.