Shunin: "Hiç kolay maç değildi"

Rusya kalecisi Anton Shunin, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

Shunin: 'Hiç kolay maç değildi'
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12 Ekim 2020 00:26
Milli Takımımızın berabere kaldığı Rusya'nın kalecisi Anton Shunin karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda daha iyi oynadıklarını belirten Shunin ikinci yarıda savunma yapmak zorunda kaldıklarını ve gol yemelerine rağmen bunda başarılı olduklarını söyledi.

Shunin açıklamasında, "Türkiye goller kaçırdı, maç kolay değildi. Türkiye zor bir rakip ve bu yüzden bu maçı unutarak devam etmeliyiz. Kalemizde son anlarda bu kadar pozisyon görmemizin nedeni belki de yorgunluk olabilir" diye konuştu.



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