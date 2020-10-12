Shunin: 'Hiç kolay maç değildi'

Milli Takımımızın berabere kaldığı Rusya'nın kalecisi Anton Shunin karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İlk yarıda daha iyi oynadıklarını belirten Shunin ikinci yarıda savunma yapmak zorunda kaldıklarını ve gol yemelerine rağmen bunda başarılı olduklarını söyledi.



Shunin açıklamasında, "Türkiye goller kaçırdı, maç kolay değildi. Türkiye zor bir rakip ve bu yüzden bu maçı unutarak devam etmeliyiz. Kalemizde son anlarda bu kadar pozisyon görmemizin nedeni belki de yorgunluk olabilir" diye konuştu.



