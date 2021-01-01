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Shumpert: "Westbrook takası bir hataydı!"

Eski NBA oyuncusu Iman Shumpert, Los Angeles Lakers'ın Russell Westbrook'u takas ederek "hata yaptığını" ve takımın "kimyasının olmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Iman Shumpert, Los Angeles Lakers'ın Russell Westbrook'u takas ederek "hata yaptığını" ve takımın "kimyasının olmadığını" söyledi.

Şu ana kadar işlerin pek yolunda gitmediği Lakers üzerine ligdeki genel düşünce, LeBron James ve Westbrook'un uyumsuz olduğu yönünde.

Sahayı paylaşırken bazen iyi performans göstermelerine rağmen, Shumpert kısa süre önce oyuncuların saha dışında vakit geçirdiklerini düşünmediğini ve bunun şampiyonluğu kazanmak istiyorlarsa önemli bir faktör olduğunu açıkladı:

"Takımla beraber vakit geçirmediğim için tam olarak durumu bilmiyorum tabii ki. Ama bana pek beraber takılıyorlar gibi gelmedi. Bence beraber vakit geçirmiyor gibiler."

Shumpert, Westbrook takasının bir hata olduğunu sözlerine ekleyerek, basketbolseverlerin bir bölümünün düşündüklerini doğrulamış oldu:

"Bunun hiç doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum."

Westbrook bu sezon 19.5 sayı, 7.8 ribaund ve 8.2 asist ortalamalarıyla oynuyor ve Lakers ise 16-16'lık derecesi ile Batı Konferansı'nda 6. sırada yer alıyor.


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