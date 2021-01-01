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Shumpert, Lakers'ta oynamak istiyor: "Vakit geldi LeBron!"

Eski NBA oyuncusu Iman Shumpert, Los Angeles Lakers'ta oynamak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Iman Shumpert, Los Angeles Lakers'ta oynamak istediğini söyledi.

LeBron James, Lakers ile geçirdiği süre boyunca eski takım arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmişti ve bunun en yakın örneği, yakın zamanda 10 günlük kontrat imzalayan fakat sonra takımdan ayrılan Isaiah Thomas'ın gelişiydi.

Silver Screen and Roll'dan Christian Rivas, eski Lakers oyuncusu Michael Beasley ve ayrıca Shumpert'ın, ligdeki KOVID-19 krizinin ortasında Lakers'a katılmakla ilgilendiklerini kaleme almıştı.

Shumpert, "The Bootleg Kev Podcast"te eski takım arkadaşları LeBron ve Carmelo Anthony'ye tekrar katılmaya hazır olduğunu şu şekilde belirtti:

"Bu LeBron'a bağlı. Bu konuda ne düşündüğümü biliyor. LeBron, artık vaktin geldiğini biliyorsun. Bu sana bağlı. Melo'ya da bağlı. Takımdaki küçük savunma sorunlarıyla ya da liderlik ve veteran problemleriyle ilgili de hiçbir şey duymak istemiyorum. Bana bunlarla gelmesinler."

Lakers bu sezon Batı Konferansı'nda 17-19'luk derecesiyle yedinci sırada yer alıyor.


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