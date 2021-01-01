Shumpert: "Draymond 6. maçta olsa, belki şampiyon olamazdık"

Cleveland Cavaliers'ın eski oyuncusu Iman Shumpert, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in 2016 NBA Finallerinin 6. maçında oynamış olması durumunda, eski takımıyla şampiyon olup olamayacağından emin olmadığını açıkladı.



O yılın Cavaliers kadrosunun bir üyesi olan Shumpert, Draymond'ın 6. maçta uzaklaştırılmasının kazanmalarının en büyük nedeni olduğunu belirterek, Green'in Warriors için "All-Star değerinde" önem taşıdığını dile getirdi.



Shumpert ayrıca, Warriors'ıon Green ile "başka bir takım" olduğu için, Cavs'in şampiyonluğu kazanmış olabileceği gerçeğini de sorguladı:



"İnsanlar 'Draymond bir All-Star değil' diyor. Ama onlar için o kadar önemli bir oyuncuydu. 6. maçta o adam oynamadığında, ne kadar farklı olduklarını görmüştük. O varken işimiz zor olurdu. Onlar onunla farklı bir takımdı.



Şaka yok, sanki parka gidip yanlarında o gün ağabeyleri olmayan çocukları dövmüş gibi hissetmiştik. Bu konuda hiçbir şey yapamazlardı, artık adamı arayacaklardı ve bir sonraki maçta parka geri gelecekti."





2016 NBA Finalleri'nin 6. maçında Green için kural gereği verilen uzaklaştırma cezası, serinin 5. maçında LeBron James'in kasığına vurarak playofflardaki toplam dördüncü 'flagrant' faulünü yaptıktan sonra gelmişti.



Cavs, Green'in 6. maçta aldığı cezadan yararlanmış ve seriyi 7. maça taşımıştı. Kyrie Irving ve LeBron James, NBA Finalleri tarihindeki en ikonik yıldız ikili performanslarından birini ortaya koymuş ve her ikisi de 41 sayı atarak, Cavs'in 6. maçı kazanmasında başrol oynamışlardı.



Ekip sonrasında 7. maçta da Warriors'ı yenerek NBA Finalleri tarihinde 3-1 geri düştükten sonra galip gelen ilk ve tek takım olmuştu.



