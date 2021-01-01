Shumpert açıkladı: "LeBron neden 'flop' yapıyor?"

Eski NBA oyuncusu Iman Shumpert, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in sürekli "flop" yapmasının sebebini açıkladı.



James, tüm zamanların en iyi NBA oyuncularından biri olmasına rağmen, NBA topluluğu arasında geniş çapta tartışma konusu olan bir özelliği de, fauller sırasında aldığı darbeleri hakemlere normalden daha sertmiş gibi göstermesi.



Shumpert, 'Bootleg Kev' isimli podcast'te LeBron hakkındaki 'en büyük yanılgının' ne olduğu sorulduğunda, sahadaki 'flop yapma' (hakemi kandırmaya yönelik hareket) alışkanlığından da bahsetti:



"Finallerde kaybettmiş olduğu için, insanlar ona belli bir damga vuruyor.



Kağıt üzerinde tartışmasız en iyi sporcu kendisi. Topluluk önünde konuşma şekliyle, ailesiyle arasının çok iyi oluşuyla ve bize her gece harika bir performans sergilemesiyle, daha iyi bir sporcu gördüğümüzü sanmıyorum.



LeBron James'e karşı en kötü eleştirimiz, 'neden flop yapıyorsun?' olmuştur.



Ve tam anlamıyla bunun sebebi, 'Eğer serbest atışları anca böyle alabiliyorsam, yapmam lazım' düşüncesi. 'Ciddi anlamda darbe alıyorum ve çok güçlü olduğum için bunu anlamıyorlar. Bana faul yapıldığını göremiyorlar, o yüzden hakeme satabilmem lazım.' durumu."



