(SHOW TV RAMO İZLE) Yeni bölüm Ramo full canlı yayın kesintisiz

İzleyenler Ramo 28. bölüm 22 Ocak Cuma canlı izlemeden önce konusunu, oyuncularını, Ramo nerede çekiliyor bilgilerini incelemek istiyor. Ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ramo 22 Ocak 2021 Cuma canlı izle ShowTV HD yeni bölüm 28. bölüm yayınlanacak. Her hafta cuma günü ShowTV'de yayınlanan Ramo dizisi tek parça youtube izle yayın canlı 28. bölüm Ramo özet konusuyla ilgili bilgiler bulunuyor.Ramo 27. Bölümünde: Ramo, Yavuz'u öldürerek kendi ölüm fermanını da imzalamıştır. Hem Cihangir'in adamları, hem de Mazhar, Ramo'nun peşindedir artık. Sibel, ailenin yanındadır ve o da bütün aile bireyleri gibi her yerde Ramo'yu arıyor ve bir an önce ona kavuşmayı diliyordur. Ramo'dan hiçbir iz yoktur. Oysa Ramo, Sibel'e ve ailesine kavuşabilmek için cehennemde ölüm kalım savaşı veriyordur.Ramo dizisi başladığında Adana'da çekimleri yapılmıştı. Son bölümleri Ramo dizisinin İstanbul'da çekimlerinin yapıldığını gösteriyor.Ramo 26. Bölümünde Ramo, Hasan, Doğan ve Şahin, Fidan'ın ölümüne neden olan Yavuz'un peşine düşmüşlerdir. Ramo, Yavuz'u bulmak için Ramo'yu öldürmek isteyen Cihangir'in yapacağı yeni hamle merakla bekleniyor.Fidan'ın katilinin Yavuz olduğunu öğrenen Ramo ve ailesi, hiç vakit kaybetmeden Yavuz'un peşine düştü. Ramo'nun, Çilingir'e gitmeye karar vermesi ise Yavuz'u iyice köşeye sıkıştırdı. Ramo, Çilingir'den Yavuz'u yakalaması isteyince İstanbul'un her yerine üzerinde çarpı işaretiyle Yavuz'un fotoğrafı gönderildi. Ancak bunun karşılığında Çilingir, Yavuz'u bulmasının karşılığında Ramo'dan bir suikast gerçekleştirmesini istedi.Murat Yıldırım - RamoEsra Bilgiç – SibelOlgun Şimşek – Cihangirİlker Aksum – HasanYiğit Özşener – Yavuzİdil Fırat – FidanDevrim Özkan – NehirMustafa Yıldıran – DoğuPelin Körmükçü – AhsenEfsane Odağ – AhsenSacide Taşaner - SebahatRamo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo'dur. Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir. Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar. Bu yolda Ramo'yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel'dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira. Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz'un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder. Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.