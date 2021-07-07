Show TV Cam Tavanlar 5. bölüm izle tek parça kesintisiz youtube

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Genç yaşlarında elde ettikleri başarılarla herkesin beğenisini toplayan Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı Ojo Pictures'ın yeni dizisi 'Cam Tavanlar 5. bölümü 7 Temmuz'da yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dikkat çeken dizinin bölümleri hayranları tarafından büyük beğeni kazandı ve bu haftaki bölüm merakla bekleniyor.Aşka davet eden bir müzik, alev alev yanan Leyla ve Cem, birlikte kotarmaları gereken bir gala… İkili, tüm bu koşuşturmanın arasında nihayet yollarını buluyor ve ilk kez hatalarıyla yüzleşiyor. İkisi de aynı yerde, aşkın tarafında şimdi… Peki, İskender? O bu aşkın neresinde? Leyla, Cem'in aşkıyla tutuşurken İskender yeni bir kart açıyor. Bakalım bu hamle Leyla'yı kazanmaya yetecek mi?Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar buluşuyor.Cam Tavanlar dizisinin yeni bölümü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu konuyla ilgili araştırmalar devam ederken Cam Tavanlar yeni bölümü 30 Haziran Çarşamba günü ekranlara geliyor.