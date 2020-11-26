Show TV Alev Alev 4. bölüm izle, Alev Alev yeni bölüm konusu, fragmanı neler olacak?

Televizyon izleyicilerinin Show TV'de izlediği yeni dizi Alev Alev 4. bölüm olarak Alev Alev son bölüm yayınlanıyor. 26 Kasım Perşembe günü yayınlanacak Alev Alev son bölümde yine ilginç olaylar yaşanacak. İzleyicilerin merakla beklediği Alev Alev dizisinde 4. bölüm fragmanı yayınlandı, Alev Alev 4. bölüm Ön İzleme yanı sıra Alev Alev dizi fotoğrafları görücüye çıktı. Merak ettiğiniz dizi Alev Alev yeni bölüm, Alev Alev son bölüm, Alev Alev fragman tanıtım, yönetmen, senarist, oyuncu kadrosu ve herşeyi haberimizde bulabilirsiniz.

26 Kasım 2020 08:58
Show TV Alev Alev 4. bölüm izle, Alev Alev yeni bölüm konusu, fragmanı neler olacak?
Alev Alev dizisi 4. bölümü izleyici ile 26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlanacak. Dizi Alev Alev içinde izleyiciler yine çok heyecanlı son bölüm izlemeye koyulacaklar. Alev Alev son bölümde yaşananlar için canlı izle yayın tarihi saati gibi detaylar öğrenebilir.
Show TV Alev Alev 26 Kasım 2020 Perşembe saat 20:00'de canlı yayınlanacak.

ALEV ALEV SHOW TV 4. BÖLÜM KONUSU

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev&rsquo;in merakla beklenen yeni b&ouml;l&uuml;m tanıtımı yayınlandı. Rüya'nın Ömer'in avukatı olduğu için tepki çektiği tanıtımda Çiçek'ten "Sen benim katilimsin!" sözlerini duyan İskender şoke oluyor. Çelebi'nin, Ozan'ın evinde saklanan Cemre'yi bulduğu anlarda tansiyon yükselirken Cemre, giderek köşeye sıkışıyor.

ALEV ALEV DİZİ KONUSU

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi'nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

ALEV ALEV 4. BÖLÜM ÖN İZLEME YOUTUBE KESİNTİSİZ


ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FOTOĞRAFLARI

ALEV ALEV 4. BÖLÜM FRAGMAN TANITIM İZLE

ALEV ALEV 3. BÖLÜM ÖZET

Alev Alev 3. Bölüm Fragmanı yayında! Cemre ve Güneş'in kaçtıktan sonraki neşeli hallerinin ekrana geldiği tanıtımda Çelebi, Cemre'ye yardım eden herkesin peşine düşüyor. Ömer, sarnıcı yakma şüphesiyle gözaltına alınırken Rüya, avukatı olarak desteğini hemen gösteriyor. Tomris'in Şimal'den başka biri olma şansı vermediği Çiçek'in nasıl bir çıkış yolu bulacağı merakla beklenirken, Cemre'nin Ozan'ın kollarına düştüğü anlar "Cemre'ye ne oldu?" sorusunu akıllara getiriyor.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Cemre: Demet Evgar
Çiçek: Hazar Ergüçlü
Rüya: Dilan Çiçek Deniz
Çelebi: Cem Bender
Ozan: Berkay Ateş
Ömer: Cihangir Ceyhan
İskender: Berker Güven
Ali: Toprakcan Adıgüzel
Bülent: Cem Sürgit
Korkut: Yiğit Sertdemir
ve
Tomris: Zuhal Olcay



SHOW TV DİZİSİ ALEV ALEV YÖNETMEN, SENARİST, YAPIMCI KİM?

Yönetmen: Ahmet Katıksız
Senarist: Burcu Görgün 
Besteci: Toygar Işıklı
Yapımcı: Kerem Çatay
İdari Yapımcı: Yamaç Okur
Görüntü Yönetmeni: Gökhan Atılmış
Sanat Yönetmeni: Emre Yurtseven & Meral Efe Yurtseven
Kostümler: Burcu Şener
Kurgucu: Ulaş Cihan Şimşek

ALEV ALEV HANGİ DİZİDEN ALINTI

Yayınlandığı günden itibaren büyük ilgiyle takip edilen Alev Alev dizisinin uyarlama olduğu biliniyor. Show TV dizisi Alev Alev hangi diziden uyarlama, Alev Alev hangi filmden uyarlama sorusunun cevabı, Alexandre Laurent'nin yönettiği TV dizisi "BAZAR DE LA CHARITE" ve orijinal hikayesinden uyarlama olarak açıklanmıştır.

Diğer Haberler

Fenerbahçe, Beşiktaş serisine devam etmek istiyor! Fenerbahçe

Fenerbahçe, Beşiktaş serisine devam etmek istiyor!
Göztepe'den Andre Ayew sürprizi Göztepe

Göztepe'den Andre Ayew sürprizi
Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a: 'Büyük takımın yıldızları, büyük maçlarda parlar' Beşiktaş

Sergen Yalçın'dan Aboubakar'a: "Büyük takımın yıldızları, büyük maçlarda parlar"
4. Bölüm Alev Alev tanıtım fragman yeni bölümde neler olacak? Alev Alev konusu nedir? (Yönetmen, oyuncular, nerede çekildi?) Gündem

4. Bölüm Alev Alev tanıtım fragman yeni bölümde neler olacak? Alev Alev konusu nedir? (Yönetmen, oyuncular, nerede çekildi?)
26 Kasım 2020 Perşembe Alev Alev yeni bölüm izle, Alev alev son bolüm konusu nedir? Gündem

26 Kasım 2020 Perşembe Alev Alev yeni bölüm izle, Alev alev son bolüm konusu nedir?
Alev Alev dizisi yeni bölüm, Alev Alev 4. bölüm kesintisiz canlı izle Gündem

Alev Alev dizisi yeni bölüm, Alev Alev 4. bölüm kesintisiz canlı izle
Show TV Alev Alev 4. bölüm izle, Alev Alev yeni bölüm konusu, fragmanı neler olacak? Gündem

Show TV Alev Alev 4. bölüm izle, Alev Alev yeni bölüm konusu, fragmanı neler olacak?
Alev Alev dizisi son bölüm izle, Alev Alev yeni bölüm canlı izle 4. bölüm fragman Gündem

Alev Alev dizisi son bölüm izle, Alev Alev yeni bölüm canlı izle 4. bölüm fragman
Sadece 9 maçla derbiye atandı! Spor Toto Süper Lig

Sadece 9 maçla derbiye atandı!
Daha fazla göster
1

Fahrettin Koca: "Vaka sayımız 28 bin"
2

Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif
3

Altınordu seremoniye çıktı, kupada galip geldi
4

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
5

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın testi pozitif çıktı
6

Enner Valencia derbiye yetişmiyor
7

Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
8

Kocaelispor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
9

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
10

Edin Dzeko, Kovid-19'u yendi!
yukarı ok