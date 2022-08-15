Shota: 'Pelkas bizim için çok iyi olacak'

Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze, Dimitrios Pelkas transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Hull City Menajeri Shota Arveladze yaptığı açıklamada, "Dimitrios Pelkas, çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi. Herkesin bildiği bir milli takım oyuncusu." dedi.



Transferin kendileri için iyi olacağını belirten deneyimli teknik adam, "Pelkas transferinin ne kadar hızlı bitip bitmeyeceğini bilmiyorum. Ancak, yaratıcılığı ve top dağıtma yeteneğiyle bize hücumda çok yardımcı olacak. Rahatça çalım atabilen bir oyuncu. Bu transfer bizim için çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.



ANLAŞMA SAĞLANDI



Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Yunan oyuncunun kiralık transferi konusunda sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı. 28 yaşındaki futbolcu, Hull City'ye transfer olmayı kabul ederse imzalar yakın zamanda atılacak.



Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maçta sahaya çıkan Pelkas, 5 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.





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