Shota Arveladze için yeni iddia!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'de yaşanan düşüş sonrası yolların ayrıldığı Shota Arveladze'nin yeni adresi için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Gürcü hocanın Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omonia Nicosia'nın başına geçebileceği belirtildi.



Hull City ile Championship'te sezona iyi bir başlangıç gerçekleştiren Shota Arveladze, sonrasında yaşanan keskin düşüş ile görevinden alınmıştı. Hull City'de üst üste kaybedilen 4 maçın ardından Luton Town ile karşılaşmaya saatler kala 30 Eylül'de Shota Arveladze'nin görevine son verilmişti.



Celtic efsanesi gitti, Rangers efsanesi geliyor



Omonia Nicosia'da Celtic'in efsanelerinden Neil Lennon ile sezona başlanmıştı. İskoç hoca ile yollar ayrıldı ve oyunculuk döneminde Rangers ile özdeşleşen Shota Arveladze'nin ismi gündeme geldi.



Menajerler tarafından önerildi



Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yayın yapan Goal sitesinin haberine göre menajerlerden Omonia Nicosia'ya yeni teknik direktör için öneriler gelirken bunların arasında Shota Arveladze'nin de ismi geçti. Gürcü hocanın yanı sıra Yannick Ferrera da görev için güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.



Gerçekleşirse 7. takımı olacak



Antrenörlük kariyerine AZ Alkmaar'da Louis van Gaal, Ronald Koeman, Dick Advocaat gibi isimlerin yardımcılığını yaparak başlayan Shota; sonrasında sırasıyla Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor , Maccabi Tel Aviv, Pakhtator ve Hull City'yi çalıştırmıştı.









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