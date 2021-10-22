Short Track Milli Takımı sporcusu Tunay Şimşek'in hedefi Pekin Olimpiyatları

Tunay Şimşek: "Ülkem için bir ilki başarmak istiyorum"

Short Track Milli Takım sporcularından, kış olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etme hedefine kilitlendi.Short Track Milli Takımı, başantrenör Artur Sultangaliyev'in yönetiminde Samsun Buz Sporları Salonu'nda, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na kota almak için antrenmanlarını sürdürüyor.Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF) organize edilen Short Track Milli Takım kampına katılan ay-yıldızlı sporcu Tunay Şimşek, 2014 yılında milli takıma seçildiğini ve şimdiye kadar Erzurum'da çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.Kuzeninin sayesinde buz hokeyi ile kariyerine başladığını dile getiren Tunay, buz hokeyinde kendini geliştirmek için 'short track'a (kısa mesafe sürat pateni) yöneldiğini, ilk yarışmasında Türkiye birinciliği elde ettikten sonra yoluna bu sporla devam ettiğini anlattı.2022 Pekin Kış Olimpiyatları öncesi Samsun'da seçmelere hazırlandıklarını belirten Tunay, Samsun'daki çalışmalarının yoğun ve başarılı geçtiğini ifade etti.Her sabah 2-3 saat buz antrenmanları yaptıklarını akşam ise atletizm, fitness ve bisiklet çalışması yaptıklarını dile getiren Tunay,dedi.Tunay Şimşek, antrenmanlarda fiziksel güçlendirme yaptıklarını belirterek,Bütün sporcuların hayalinde iyi bir yere gelmek olduğunu, kendisinin de bunu istediğini vurgulayan Tunay, şunları kaydetti: