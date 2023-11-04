Short Track Kupası düzenlenecek

Short Track Türkiye Federasyon Kupası 1-2 Yarışması, Erzurum'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Short Track Kupası düzenlenecek
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04 Kasım 2023 12:38
Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen "Short Track Türkiye Federasyon Kupası 1-2 Yarışması", 9 Kasım'da Erzurum'da başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, Yakutiye ilçesinde bulunan 3000'lik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenecek yarışmaya Ankara, Erzurum, Samsun, Bursa, Kars, Ardahan ve Kocaeli'den 92 kadın, 102 erkek olmak üzere 194 sporcu katılacak.

Yarışmalar, 12 Kasım'da sona erecek.

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